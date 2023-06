Chi sono le mogli di Berlusconi: da Veronica Lario a Carla dall’Oglio

La vita privata di Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina a 86 anni, è stato contornato da diverse donne. L’ultima è stata Marta Fascina che gli è stato accanto fino all’ultimo giorno e nell’ultimo periodo più difficile. Nella sua vita sentimentale passata Berlusconi ha alla spalle due matrimoni e la relazione con Francesca Pascale durata 7 anni. Andiamo a ripercorrere tutte le sue donne.

Fonte: web

Il primo amore del cavaliere è stata Carla Elvira Lucia dall’Oglio, originaria di La Spezia. I due si sono conosciuti nel 1964. Un vero e proprio colpo di fulmine che portò al matrimonio dopo solo un anno. Da quel matrimonio sono nati i due figli Marina e Pier Silvio. La rottura è avvenuta nel 1980 anno in cui Berlusconi ha iniziato a frequentare Veronica Lario. Nel 1985 la separazione definitiva. Le notizie aggiornate su Carla Elvira Lucia dall’Oglio sono davvero pochissime e il rapporto tra i due è sempre stato civile. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2009 in occasione della cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano a Marina Berlusconi.

L’altro matrimonio del cavaliere è stato quello con Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Raffaella Bartolini che faceva l’attrice quando nel 1980 conosce Silvio Berlusconi al Teatro Manzoni di Milano. Lei aveva 24 anni, lui 44. Il matrimonio fu celebrato il 15 dicembre 1990 e da questa storia sono nati i figli: Barbara nel 1984, Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988.

Nei primi anni duemila sono iniziate a circolare le prime voci di una crisi che porteranno poi ad una separazione nel 2012 soprattutto dopo la famosa visita di Berlusconi alla festa di 18 anni di Noemi Letizia a Casoria.

“Sono convinta che a questo punto non sia più dignitoso che io mi fermi. La strada del mio matrimonio è segnata: non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Chiudo il sipario sulla mia vita coniugale. Io e i miei figli siamo vittime, non complici, di questa situazione, dobbiamo subirla, e ci fa soffrire. Non posso più andare a braccetto con questo spettacolo” – disse la Lario.

Tra i due ne scaturì una dura battaglia legale per la separazione non consensuale che portò inizialmente ad un assegno di mantenimento di 3 milioni di euro poi ridotto a 1,8 con la sentenza di divorzio vero e proprio. Contro questa sentenza Silvio Berlusconi propose ricorso ottenendo di non versare più quella cifra alla moglie. I legali di Lario proposero a loro volta ricorso contro la sentenza che aveva azzerato l’assegno di divorzio, ma la Suprema Corte appoggiò la tesi della difesa di Berlusconi.

L’intesa definitiva è avvenuta soltanto nel 2020 quando Berlusconi ha rinunciato a chiedere i circa 46 milioni di euro che l’ex moglie gli doveva sulla base della Cassazione e pure Lario ha rinunciato a chiedere 18 milioni. Oggi la Lario vive a Milano e spesso è in giro con i nipoti.