Un dolore che non è possibile descrivere, ma Chiara Cringolo è morta a soli 21 anni per Covid. Parlano i genitori, non aveva patologie

È una morte più dolorosa delle altre, spiazzante. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la scomparsa di Chiara Cringolo. La vittima aveva solo 21 anni, ma è morta anch’essa di Coronavirus.

La straziante storia di Chiara Cringolo inizia il 21 ottobre, giorno in cui la ragazza risulta positiva al Covid-19. Le sue condizioni si sono aggravate in modo tale che la 21 enne originaria di Romano Canavese non riuscisse più a respirare.

La ragazza, anche mamma di un bimbo di poco più di un anno, ha lottato per 20 giorni con febbre alta, tosse e sintomi tipici del Covid. Purtroppo, dopo un breve miglioramento la situazione è precipitata con una polmonite bilaterale.

Il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Molinette di Torino non è servito. Ora, i genitori vogliono capire cosa sia successo. La ragazza era in salute prima della malattia e anche i medici erano fiduciosi. La giovane età di Chiara faceva ben sperare.

Nostra figlia non aveva patologie pregresse, neanche un problema al cuore. era un po’ robustina ma stava bene. Non riusciamo a capire come sia successo.

Dopo essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus è finita in ospedale con difficoltà respiratorie, poi non sappiamo cosa sia successo

Anche il sindaco della città Oscarino Ferrero, ha mandato un messaggio di cordoglio ai genitori e alla comunità. In una nota ha scritto: