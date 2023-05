Da ottobre era ricoverata in ospedale dopo che si era sentita male

Tutta la comunità di Gavardo, in provincia di Brescia, in Lombardia, si stringe alla famiglia di Chiara Danieli, la giovanissima ragazza di 21 anni che ha perso la vita. Da ottobre scorso era ricoverata presso gli Spedali Civili di Brescia, dopo un malore che l’aveva colpita e dal quale non si è mai ripresa. Fino al tragico epilogo, con il decesso che ha scosso tutti coloro che la conoscevano e la amavano.

Ancora non si conoscono le cause del male che ha portato via all’affetto dei suoi cari la giovanissima ragazza di soli 21 anni. A fine ottobre il ricovero d’urgenza presso il reparto di Seconda Rianimazione del Civile di Brescia.

Aveva avuto una crisi in casa e da quel giorno non si era più ripresa. Per un lungo periodo era rimasta sotto sedazione indotta. Da poche settimane si era risvegliata, ma le sue condizioni di salute erano compromesse. Il suo corpo era debilitato e debole.

Il cuore di Chiara Danieli si è fermato per sempre venerdì scorso presso il Civile di Brescia. La salma adesso riposa alla Domus Aurora di Gavardo, in attesa dei risultati dell’autopsia. La camera ardente è aperta martedì e mercoledì dalle 8 alle 20.

Giovedì pomeriggio alle 16, nella Chiesa parrocchiale di Gavardo, sono in programma i funerali della giovane ragazza. Chiara ha lasciato la mamma Nadia, il papà Mauro, il fratello Simone con Jessica, i nonni Battista, Maria e Oliva, gli zii e i cugini.

Chiara Danieli: la famiglia ringrazia i medici e tutto il personale della Seconda Rianimazione del Civile

Ringraziando i medici e tutto il personale della Seconda Rianimazione del Civile “per l’assistenza e le premurose cure prestate”, la famiglia non è sola.

Tanti si uniscono al lutto, come l’Ad Basket Gavardo dove per tanti anni aveva giocato il fratello. O l’Aishin Dojo dove Chiara faceva karate.