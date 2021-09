Chiara Rabbi è in lutto per la perdita di una persona a lei molto cara. L’ex protagonista di Uomini e donne, infatti, ha dovuto salutare il nonno. La fidanzata di Davide Donadei ha affidato ai social il suo salute all’amato nonno che si è spento, ricordando quanto la sua figura è stata importante nel corso di tutta la sua vita.

La compagna di Davide Donadei con un post pubblicato su Instagram dice addio a una persona molto importante della sua vita. L’ex protagonista del programma di dating condotto come sempre da Maria De Filippi sulle reti Mediaset affida ai social tutto il suo dolore.

Ai suoi follower Chiara Rabbi spiega che la sua famiglia è in lacrime per aver perso un pilastro fondamentale. Per la stessa ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata una figura fondamentale, un vero e proprio modello di vita da seguire.

Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche.

Queste le parole di Chiara Rabbi, che poi aggiunge, ricordando il nonno:

Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno.

Chiara Rabbi in lutto, la promessa al nonno che non c’è più

Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo.

Una promessa che viene dal profondo del suo cuore, prima di concludere il toccante messaggio dedicato al suo caro e amato nonno:

Guardarmi sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te. Ora riposati Eugè.

Tutti i follower si stringono all’ex di Uomini e Donne su Instagram, facendo le più sentite condoglianze e sperando che Chiara e la sua famiglia possano presto superare questo grande lutto che li ha colpiti.

