Ecco cosa ha scritto la giovane donna per non dimenticarla.

A tre mesi dalla sua scomparsa, Chiara Tramontano ricorda la sorella Giulia. La giovane donna era incinta del piccolo Thiago, quando il compagno, padre del bambino che portava in grembo, le ha tolto la vita. Lei aveva scoperto i suoi tradimenti ed era pronta a lasciarlo. Giulia e Thiago hanno perso la vita insieme, gettando nello sconforto tutti coloro che amavano la futura mamma.

Il 27 maggio 2023 Giulia Tramontano ha perso la vita per mano del fidanzato Alessandro Impagnatiello. 37 coltellate non hanno dato scampo alla giovane trentenne incinta al settimo mese di gravidanza. L’uomo ha anche tentato di dar fuoco al suo corpo.

Chiara Tramontano è la sorella minore di Giulia, che da allora sta cercando di affrontare il profondo lutto che la sua famiglia è stata costretta a combattere. Fa sempre male ricordare la futura mamma e il bimbo che non ha mai visto la luce.

Sono tre mesi senza te. Tre mesi che che ti cerco sul volto dei bimbi appena nati, nelle giovani donne gravide, nei capelli biondi delle altre ragazze, nel silenzio di questa casa, nel frastuono dei miei pensieri, nei tulipani colorati e nei miei giorni grigi in cui cerco affannosamente te, perdendo me.

Chiara Tramontano ricorda la sorella Giulia, come ha fatto anche a pochi giorni dalla scomparsa della 30enne al settimo mese di gravidanza

Queste le parole oggi della sorella di Giulia, a tre mesi dalla scomparsa della giovane donna di 30 anni in dolce attesa al settimo mese. Mentre a pochi giorni dal suo decesso, avvenuto per mano del fidanzato, padre del figlio che portava in grembo, aveva scritto: