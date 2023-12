La famosa influencer Chloe Scott ha perso la vita in strada a Natale. Durante un sorpasso l’auto sulla quale viaggiava insieme al compagno si è schiantata contro un mezzo pesante. A causa dell’urto violento non c’è stato scampo per la coppia. La ragazza, molto seguita sui social network, stava tornando a casa per annunciare la sua prima gravidanza.

La nota beauty influencer americana ha perso la vita insieme al compagno. Stavano rientrando a casa a bordo del loro pick up. Su un tratto di strada molto stretto hanno tentato di fare un sorpasso, che però si è rivelato per loro fatale.

Mentre sorpassavano l’auto che si trovava di fronte a loro, non sono riusciti in tempo a rientrare nella loro corsia, scontrandosi contro un camion che procedeva nell’altro senso di marcia. La giovane influencer era incinta di pochi mesi.

Chloe Scott gestiva un centro estetico a Lindon, nello Utah. Aveva iniziato a creare dei contenuti online sui social che sono diventati virali in breve tempo. Lei era una star sui social e ora i suoi follower sono in lutto per la sua scomparsa.

La ragazza voleva tornare a casa a Natale per annunciare alla famiglia la sua gravidanza. Era in dolce attesa di un maschietto. Purtroppo non ha mai potuto ricevere l’abbraccio dei suoi famigliari per questa lieta novella.

Chloe Scott non è mai arrivata a casa per annunciare alla sua famiglia di essere in dolce attesa di un maschietto

La giovane influencer ha perso la vita sul colpo, a bordo del suo pick up sull’autostrada 93 vicino a Wickenburg, nella contea di Maricopa. Il marito, invece, è rimasto gravemente ferito e lo hanno sottoposto a un intervente per l’amputazione delal gamba.

Poche ore dopo il decesso della moglie, anche lui è venuto a mancare per le gravi conseguenze dell’impatto: aveva ustioni in gran parte del corpo. Il conducente del camion non ha avuto gravi conseguenze, ma è sotto choc: non ha potuto far nulla per evitare il sinistro.