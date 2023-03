La comunità di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in Veneto, piange la scomparsa di Christian Casagrande. Il papà di 44 anni aveva ricevuto un anno fa una diagnosi di neoplasia, che non gli ha dato scampo. Nonostante cure e trattamenti che ha sempre affrontato con coraggio, l’uomo ha dovuto lasciare troppo presto la sua famiglia. Amici, parenti, conoscenti e concittadini si stringono alla moglie e al figlio.

Christian Casagrande si è spento a 44 anni all’hospice Casa Antica Fonte, nella giornata di venerdì 17 marzo. Solo l’anno scorso aveva ricevuto una diagnosi di un male incurabile, che l’ha portato via all’affetto dei suoi cari.

Christian viveva con la compagna Erika e il figlio Matteo. L’uomo aveva studiato all’Ipsia di Vittorio Veneto ed era molto conosciuto. Aveva lavorato per una ditta specializzata nella produzione di tralicci per l’alta tensione, viaggiando spesso all’estero.

Tutti lo ricordano con affetto, come una persona solare, con il sorriso sempre sulle labbra, anche dopo la diagnosi che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia, che ora piange un uomo buono e sempre presente.

Oltre alla moglie e al figlio, Christian Casagrande lascia anche i genitori, Anna ed Ernesto, la sorella Monia, i fratelli Enrico con Alessia e la piccola Asia, Alex, la nonna Angela e molte altre persone, che hanno ricevuto l’affetto di tutta la comunità per un lutto troppo grande da affrontare.

Lunedì 20 marzo nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina di Vittorio Veneto si svolgono i funerali dell’uomo di 44 anni, prematuramente scomparso. A partire dalle 15.30 tutti si stringeranno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Il suo corpo, dopo il funerale che si svolgerà nella sua città alla presenza degli affetti più cari, riposerà poi nel vicino cimitero di San Floriano.