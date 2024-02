Gli ultimi sconvolgenti messaggi inviati da Christian Sodano alla sua ex Desyrée: "Servirà l'esercito per fermarmi"

Sono messaggi agghiaccianti quelli che Christian Sodano ha inviato alla sua ex fidanzata Desyrée Amato, nei giorni precedenti al tremendo duplice delitto che ha poi effettivamente compiuto martedì scorso. “Per fermarmi dovranno chiamare tutto l’esercito italiano”, scriveva il 27enne. Messaggi che potranno cambiare l’ipotesi di reato e aggiungere l’aggravante della premeditazione alla sua già pesantissima posizione.

È trascorsa una settimana dalla tragedia che si è consumata in una villetta a Cisterna di Latina. Nel pomeriggio di martedì scorso, il 27enne maresciallo della Guardia di Finanza, Christian Sodano toglieva la vita alla mamma e alla sorella della sua ex fidanzata, uccidendole a colpi della sua pistola d’ordinanza.

Il ragazzo non accettava la decisione della 22enne Desyrée Amato, che dopo alcuni mesi di relazione aveva deciso di lasciarlo perché troppo ossessivo. Al culmine dell’ennesima lite, il 27enne ha impugnato l’arma e compiuto la mattanza che ha sconvolto il piccolo comune laziale e l’Italia.

Desyrée è riuscita miracolosamente a sfuggire all’ira omicida di Sodano ed è rimasta ora con il suo papà. È sconvolta, ovviamente, ma sta fornendo racconti e dettagli importantissimi per ricostruire la vicenda. La 22enne ha raccontato delle minacce che il suo ex le ha fatto, anche nei giorni precedenti al folle gesto, e mostrato le chat con lui, che praticamente annunciava quello che poi ha fatto.

“Ti farò tanto male, fosse l’ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente“. O ancora: “Per fermarmi servirà tutto l’esercito italiano“. Successivamente le ha mandato una foto della sua mano ferita dopo un pugno sferrato contro un muro. Desyrée ha cercato di farlo calmare ma lui, sempre durissimo, le rispondeva: “È tutta colpa tua, ormai mi posso anche togliere la vita“.

“Ma cosa ti ho fatto?“, ha chiesto la 22enne sconvolta per la rabbia che Christian non le nascondeva. La risposta, alla vigilia del duplice omicidio, è agghiacciante: “Male. Non immagini quanto. Tranquilla domani mi divertirò io per bene. Ti piace farmi soffrire? Perfetto“.