Un particolare scioccante emerge dalle indagini sul duplice delitto compiuto da Christian Sodano lo scorso martedì 13 febbraio. Dopo aver ucciso la mamma e la sorella della sua ex, il 27enne si è allontanato dalla casa degli Amato ad alta velocità, tanto che i Carabinieri impegnati in un posto di blocco lo hanno fermato. Il giovane maresciallo della Finanza non avrebbe confessato quanto accaduto poco prima e si sarebbe allontanato.

È accusato di duplice omicidio Christian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza di 27 anni che lo scorso martedì 13 febbraio, al culmine di una lite con la sua ex fidanzata Desyrée Amato, toglieva la vita a colpi di arma da fuoco alla mamma e alla sorella minore della stessa, la 49enne Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente di 49 e 19 anni.

Tuttavia l’accusa potrebbe anche cambiare nel corso delle indagini portate avanti dagli inquirenti. Si valuta la premeditazione, ad esempio. Visto che nell’auto del 27enne sarebbero stati rinvenuti oggetti come nastro adesivo, manette, un manganello telescopico e dei sacchi di plastica. Oggetti che, stando a quanto raccontato dal ragazzo, appartenevano a sua mamma o gli servivano per la pesca.

Al momento per lui è stato convalidato l’arresto e ne è stata disposta la misura cautelare in carcere a Latina, poiché è stato ritenuto fondato il pericolo di fuga.

Questo perché, da quanto è emerso, pare che Christian Sodano, dopo aver compiuto il duplice delitto, sarebbe salito sulla sua auto e si sarebbe allontanato ad alta velocità sulla strada che da Cisterna lo avrebbe riportato a Latina.

Durante il tragitto i Carabinieri impegnati in un posto di blocco lo avrebbero anche fermato, ma lui ha tenuto nascosto ciò che aveva appena fatto e si sarebbe allontanato promettendo di moderare la velocità. Seguiranno aggiornamenti su questa drammatica vicenda che ha scosso una cittadina intera e l’Italia.