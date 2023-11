Un lutto molto grave ha colpito il programma Ciao Darwin, il varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che va in onda dal 1998. Emilio Contaldo, personaggio irriverente che spesso è apparso nelle puntate, compresa in quella trasmessa ieri sera, si è purtroppo spento all’età di soli 58 anni. Il messaggio di cordoglio mandato in onda dalla produzione.

Credit: Mediaset

Andato in onda per la prima volta nel 1998, Ciao Darwin è diventato negli anni uno dei programmi televisivi di genere varietà e game show più amati dal pubblico.

Il gioco vede, in ogni puntata, due squadre completamente e idealmente opposte, gareggiare in irriverenti sfide per poi capire quale delle due è più forte.

Protagonisti assoluti della trasmissione sono sempre stati ovviamente i conduttori, i mitici Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma anche moltissimi personaggi scelti da loro due, che con la loro simpatia hanno riscosso sempre molto successo.

Uno di questi è stato Emilio Contaldo, un uomo apparentemente semplice, che proprio grazie alla sua semplicità e simpatia era entrato nel cuore del pubblico.

La sua prima apparizione a Ciao Darwin è datata 2007, quando interpretò il fino allora inedito ruolo di Padre Natura.

Tre anni più tardi, nel 2010, aveva invece partecipato come concorrente, nella squadra del “Mezzogiorno”, rendendosi protagonista della prova del genodrome, una corsa a ostacoli a tempo, spesso caratterizzata da cadute e gag imbarazzanti.

Il messaggio di Ciao Darwin

Credit: Mediaset

A molti anni di distanza, la produzione del programma aveva deciso di richiamarlo per una nuova apparizione, nella nona edizione, quella di quest’anno.

Le registrazioni erano avvenute nei primi mesi dell’anno, l’andata in onda della prima puntata, invece, è avvenuta ieri sera, venerdì 24 novembre.

Nel mezzo, però, è avvenuta la tragica morte di Emilio. Lo scorso 21 luglio, il 58enne originario di San Marzano sul Sarno, in provincia di Palermo, si è spento per sempre a seguito di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Mediaset e la produzione di Ciao Darwin, al termine della puntata, ci hanno tenuto a rendere onore alla memoria di Emilio, mandando in onda una sua foto, accompagnata da un toccante messaggio: