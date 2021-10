Il mondo del ciclismo e dello sport in generale italiano, dicono addio per sempre ad un atleta vincente ed un uomo straordinario, volato via troppo presto. Alberto Tolomelli, di soli 42 anni, è morto dopo aver lottato a lungo con una malattia che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Lo ricordano con commozione tutti i team in cui ha militato e diversi campioni del ciclismo che hanno corso insieme a lui.

Un inizio settimana particolarmente amaro per l’Italia. Soltanto ieri, una tragedia ha scosso l’Abruzzo, il Lazio e l’Italia intera. Sofia Piccioli, di soli 5 anni, è morta dopo che una traversa di una porta da calcio, in un campetto abbandonato, le è crollata sulla testa. Lei e i suoi genitori, si trovavano a Rocca di Botte, in provincia di L’Aquila, per trascorrere alcuni giorni di relax nella seconda casa di famiglia. Una passeggiata all’aria aperta si è trasformata in tragedia in pochi istanti. La Procura di Avezzano ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Per conoscere tutti i dettagli clicca qui.

Il giorno prima, quindi lunedì 18 ottobre, l’Emilia Romagna e l’Italia dello sport hanno dovuto dire addio per sempre ad Alberto Tolomelli, ciclista amatoriale molto famoso nella zona e in tutto l’ambiente a due ruote.

Era soprannominato il “Cipollini Emiliano“, vista la sua capacità di bruciare tutti nelle volate finali, proprio come faceva il suo idolo ed ex collega Mario Cipollini.

Come è morto Alberto Tolomelli

Come anticipato, Alberto Tolomelli aveva solo 42 anni. Soffriva da qualche anno di una malattia cronica che alla fine lo ha sconfitto inesorabilmente.

Era un giovane ciclista dalla belle speranze, ma non era mai riuscito a compiere il salto tra i professionisti. Tuttavia, ha avuto l’onore e il piacere di essere compagno di squadra del grande Michele Scarponi, il campionissimo della bicicletta scomparso nel 2017.

Alberto aveva corso nella Nicolò Biondi di Carpi, dell’Eternedile, ma anche in importanti team veneti come il Velo Club Mantovani di Rovigo e la Zalf Euromobil Fior di Castelfranco Veneto.

Proprio lo staff della Velo Club Mantovani, ha pubblicato questo toccante messaggio di addio sui social: