Cinema e televisione a lutto: il famosissimo attore si è spento a 64 anni, dopo una lunga battaglia con una malattia

L'attore statunitense Joseph Siravo è morto a 64 anni: aveva recitato ne I Soprano's e in Carlito's Way

Una notizia che ha gettato nello sconforto migliaia di appassionati fan in tutto il mondo. Joseph Siravo, attore teatrale ma anche televisivo e cinematografico, è morto all’età di 64 anni. Lottava da anni contro un grave tumore che, alla ine, non gli ha lasciato scampo. Era famoso per molti ruoli che lo hanno visto vestire i panni di malavitosi italoamericani.

Non ce l’ha fatta Siravo. Una lunga lotta contro un tumore, alla fine, lo ha sconfitto e lo ha portato via all’età di 64 anni. A dare la notizia è stato il suo caro amico e collega attore, Garry Pastore. Notizia poi confermata anche dalla sua famiglia.

Riposa in pace mio caro amico, che ha combattuto una battaglia incredibile. Mi mancherai tantissimo. Ci vedremo nell’altro lato.

La carriera di Joseph Siravo

Joseph Siravo è nato a Washington il 12 febbraio del 1957 ed è morto l’altro ieri, l’11 aprile 2021.

I suoi esordi da attore sono da attribuire al campo teatrale. Ha infatti preso parte a moltissimi spettacoli di Broadway, ricevendo anche molti premi e riconoscimenti.

È stato da sempre riconosciuto come un ottimo caratterista. I ruoli che meglio è riuscito a cucirsi addosso e che lo hanno portato al successo, sono quelli da malavitoso italoamericano. Talento dovuto anche alle sue origini italiane. La sua famiglia paterna, infatti, era originaria di Colli a Volturno, in Molise.

Nel 1993 ha recitato al fianco di Sean Penn e di Al Pacino, nel film cult “Carlito’s Way“. La pellicola, diretta dal grande Brian De Palma, è tutt’oggi considerata uno dei migliori film della storia del cinema. In quell’occasione, Joseph vestiva i panni di Vinnie Taglialucci, un mafioso di origini italiane assetato di vendetta.

Per quanto riguarda la televisione, resterà nella storia la sua interpretazione di Jhonny Boy, nella serie tv di successo “I Soprano’s“. In quel caso ha vestito i panni del padre di Tony Soprano, il protagonista della pluripremiata fiction targata HBO.

Insomma, una carriera ricca e riconosciuta da chiunque ami il teatro, la televisione o il cinema. Joseph Siravo lascerà un grande vuoto a tantissimi estimatori, oltre che a tutti i suoi cari familiari e amici.