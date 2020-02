Cinque giorni in una vasca L'Agenzia spaziale europea cerca donne disposte a rimanere in una vasca da bagno per 5 giorni, in cambio di una cospicua somma di denaro

Tutti amiamo fare lunghi bagni per rilassarci, ma è giusto dire che 5 giorni nella vasca porterebbero essere davvero troppi. Tuttavia, l’idea potrebbe iniziare a sembrare molto più attraente se sappiamo che è un esperimento curioso e che saremo pagati per rimanere in questo bagno di immersione per tutto questo tempo.

Questo è esattamente ciò che l’Agenzia spaziale europea vuole fare e sta cercando candidati. “Siamo sempre molto grati ai volontari che sacrificano giorni della loro vita quotidiana per aiutare con i futuri viaggi nello spazio”. Lo studio si svolgerà presso l’Istituto di medicina spaziale e fisiologia che rimane a Tolosa, in Francia. In passato sono stati condotti una serie di esperimenti simili, ma tutti i candidati erano uomini.

In questa occasione, vogliono concentrarsi sui candidati per ottenere nuovi risultati e continuare a migliorare gli studi sui corpi a immersione. “Tutto ciò contribuirà a sviluppare misure migliori per gli astronauti che devono trascorrere così tanto tempo nello spazio.”

Tutti coloro che vengono scelti per questo curioso esperimento devono rimanere seduti in un bagno ad immersione per cinque giorni. L’obiettivo è studiare gli effetti dell’assenza di gravità nel corpo umano. Per raggiungere questo obiettivo, giacciono in una specie di vasca da bagno su un telo impermeabile in modo da non bagnarsi davvero.

Non è stato rivelato quanto saranno pagati i volontari, ma esperimenti simili sono già stati fatti e i volontari ricevevano circa $ 10.000.

Questo metodo mette meno pressione sul corpo e i volontari sono sospesi in modo uniforme in tutta la vasca. La sensazione che si ottiene in questa posizione è molto simile a quella vissuta dagli astronauti nello spazio. “Stare lì sembra divertente ma il piacere finisce molto velocemente. Dovranno costantemente fare prelievi di sangue e anche biopsie dei muscoli . ”

Ogni volta che le agenzie spaziali cercano volontari, migliaia di persone si entusiasmano per l’idea. Tuttavia, non è un’esperienza divertente come sembra ed è importante che coloro che vogliono partecipare siano davvero consapevoli di tutto ciò a cui saranno esposti nei giorni seguenti.

“In teoria tutto suona alla grande ma molti iniziano a stancarsi dopo le prime ore.” Tutti coloro che partecipano a questo tipo di esperimenti ricevono un pagamento succoso per il loro enorme contributo.

Da quando hanno reso nota questa notizia, migliaia di persone hanno chiesto di far parte di ciò che potrebbe diventare un’esperienza unica nella vita.