Città di Castello in lutto per una giovane 21enne che ha perso la vita. Incidente mortale per una ragazza nella notte tra sabato e domenica: la ragazza era a bordo della sua auto quando, per motivi che dovranno essere chiariti dagli agenti che stanno indagando, è andata a schiantarsi contro un greppo. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Elisa Cesari aveva solo 21 anni. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 era alla guida della sua Mini Cooper, quando all’improvviso è rimasta vittima di un incidente che purtroppo non le ha dato scampo.

Erano circa le 4.45 della notte quando ha avuto luogo il terribile schianto a Città di Castello, in zona Badiali, frazione in zona nord ovest del comune umbro in provincia di Perugia. A dare l’allarme un automobilista che ha assistito all’incidente e ha chiamato subito i soccorsi.

L’uomo non ha visto tutto l’incidente, ma ha assistito solo in parte allo schianto della ragazza. Quando i soccorritori hanno raggiunto la zona dove era avvenuto l’impatto tra la sua automobile e il greppo, non hanno potuto far niente per lei.

I medici hanno tentato di rianimare la ragazza di 21 anni uscita di strada per motivi ancora da accertare. Ma le lesioni riportate durante lo schianto sono risultate troppo gravi: Elisa è morta poco dopo lo schianto sulla strada di Città di Castello.

Incidente mortale per una ragazza di 21 anni: gli agenti indagano

Gli agenti coordinati dal comandante Palermo stanno indagando sull’incidente. Hanno già fatto tutti i rilievi del caso sul luogo dove è avvenuto l’incidente e cercano di capire cosa sia accaduto.

Secondo le prime ipotesi non ci dovrebbero essere altri veicoli coinvolti. Forse ha avuto un colpo di sonno o un attimo di distrazione. I medici hanno già disposto l’autopsia sul corpo della giovane.