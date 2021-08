Dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani, l’intero Afghanista è nel caos. Moltissimi sono i civili che in queste ore stanno provando a fuggire dal Paese con non poche conseguenze negative. Moltissimi in rete sono i video che immortalano i momenti in cui la folle di persone desiderosa di fuggire prende di mira l’aeroporto.

Sono molti i civili desiderosi di lasciare l’Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani. Nelle scorse ore l’aeroporto di Kabul è stato preso d’assalto da moltissimi civili e le immagini condivise sul web sono davvero drammatiche.

At least 5 people have been killed in the chaos at #Kabul airport as 100s desperately try to get on the planes out of #Afghanistan, Reuters reports. Gunfire from guards heard. Unclear if the 5 were killed in stampedes or by bullets. (Video @NicolaCareem) pic.twitter.com/aJhQgqd2IA — Bel Trew (@Beltrew) August 16, 2021

Dai tanti video condivisi, possiamo notare una folla di persone ad assaltare gli aerei dei voli internazionali per scappare via dal Paese.

L’intero Paese è nel caos e in queste ultime ore sono intervenuti gli americani per ripristinare l’ordine, ovviamente con non poche difficoltà. Per mantenere il controllo della situazione, infatti, i militari sono stati costretti a sparare colpi in aria allo scopo di mantenere il controllo.

Civili in fuga in Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani

Un testimone si è espresso ed ha raccontato i momenti vissuti in queste ore in Afghanistan con queste parole:

Ho molta paura. Sparano colpi in aria. Ho visto una ragazza che veniva schiacciata e uccisa.

Forte è il desiderio dei civili di fuggire dal Paese per evitare l’incubo della dittatura. Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, il consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden ha dichiarato che presto il Presidente parlerà dell’Afghanistan. Queste le sue parole:

Il presidente parlerà presto dell’Afghanistan ed è preparato a guidare la comunità internazionale sui diritti umani in quel Paese.

Inoltre, è atterrato a Fiumicino l’aereo militare con il quale questa notte sono state evacuate 74 persone, tra cui alcuni italiani.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

Si tratta di componenti dell’ambasciata che si trovavano in Afghanistan insieme ad alcuni ex collaboratori afghani che avrebbero rischiato ritorsioni se fossero rimasti in Paese.