Clara Hyun Lee è una modella americana di 30 anni ritrovata morta a Roma, in via Merulana. Il corpo della ragazza statunitense ormai privo di vita è stato trovato nel cortile interno di un condominio: la donna sarebbe caduta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile dalla finestra al quarto piano del B&B dove risiedeva dal suo arrivo in Italia. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.

Fonte Pixabay

Clara Hyun Lee si trovava a Roma come turista. La modella era arrivata nella capitale italiana con un volo da Parigi. Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane 30enne sarebbe caduta intorno alla mezzanotte tra sabato 10 e domenica 11 aprile.

Il corpo esamine della modella statunitense è stato trovato per terra nel cortile interno del condominio all’altezza del numero civico 209 di via Merulana. I residenti, quando hanno notato il corpo, hanno subito chiamato il 112, ma per lei non c’era più niente da fare.

Sul posto, dopo la chiamata delle persone che abitano in quel condominio, sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane modella di origini americane. Clara Hyun Lee era già morta al loro arrivo.

Sul posto, per indagare su un caso che sembra sempre di più un giallo, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica, che hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e ascoltato anche alcune persone che abitano in quell’edificio.

Caso Clara Hyun Lee: gli inquirenti non escludono alcuna pista

La Procura di Roma coordina le indagini che sono ancora in corso, mentre l’ambasciata statunitense segue la vicende. Non si esclude nessuna pista e si attendono i risultati dell’autopsia.

Fonte Pixabay

Proprio quest’ultima potrà servire a chiarire le cause del decesso, aiutando gli investigatori a comprendere quanto accaduto. Non si escludono il suicidio, una caduta accidentale e anche altre ipotesi al vaglio.