Il mondo del calcio italiano ha appreso nelle scorse ore la triste notizia della morte di Claudio Garella. L’ex campione, di ruolo portiere, è morto all’età di 67 anni per problematiche cardiache successive ad un intervento. Aveva vinto i campionati di Serie A con il Verona nel 1985 e con il Napoli di Maradona due anni più tardi.

Nato a Torino nel 1955, Garella aveva iniziato a giocare a calcio nelle giovanili della squadra granata della città piemontese. E proprio con il Torino aveva esordito tra i professionisti nel 1972.

Seguirono poi tre anni nelle serie minori, prima di arrivare alla Lazio, con la quale tornò in Serie A. Nel 1978 si trasferì alla Sampdoria e con la squadra genovese giocò per tre anni da titolare.

Nel 1981 venne acquistato dal Verona e con gli scaligeri restò fino al 1985, anno in cui la squadra veneta vinse il suo unico e storico scudetto.

L’anno successivo passò al Napoli ed ebbe l’onore di condividere spogliatoio e campo con la leggenda Diego Armando Maradona. Nel 1987, proprio con i partenopei, vinse un altro scudetto.

Seguirono poi anni, sempre prestigiosi ma meno fortunati in quanto a vittorie, con le maglie di Udinese e Avellino.

Per capire quanto fosse ben voluto e ricordato da tutto il mondo del calcio italiano Claudio Garella, basta vedere l’ondata di affetto scaturita sui social in questi giorni.

I post che hanno commosso di più, sono ovviamente quelli pubblicati dalle squadre per cui ha giocato e con cui ha vinto. In primis il Verona, che ha scritto:

Ci hai lasciati all’improvviso, ma dimenticarti sarà impossibile. Lo Scudetto al Verona, solo se ti fermi a pensarci capisci cosa può essere stato. La tua firma resterà per sempre su quel capolavoro. Ci mancherai, Claudio!

Anche l’Udinese, sui propri social, ha scritto:

Udinese Calcio piange la scomparsa di Claudio Garella, portiere campione d’Italia con Verona e Napoli e protagonista in bianconero per due stagioni dal 1988 al 1990. Garella, infatti, di grande protagonista della promozione in serie A dell’Udinese del 1989. Da parte del Club le più sentite condoglianze alla sua famiglia.