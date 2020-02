Coca Cola ritirata dal mercato per possibile presenza di vetro Dei lotti di Coca Cola sono stati ritirati dal mercato per la possibile presenza di vetro all'interno delle bottigliette

Dei lotti di Coca Cola in vendita nelle classiche bottigliette di vetro sono stati ritirati dal mercato e non vanno consumati per nessuna ragione al mondo.

Secondo quanto emerso potrebbero esserci tracce di vetro all’interno delle bottigliette della bibita.

Il Ministero della Salute, nella sezione del suo sito online dedicati ai richiami alimentari, ha emesso un avviso di richiamo immediato dal mercato per alcuni lotti di Coca Cola, la celebre bibita di Atlanta, venduta all’interno delle tradizionali bottiglietta di vetro, quelle piccole da 20 cl, vendute nelle confezioni da sei bottiglie ciascuna.

Il potenziale rischio non è da sottovalutare, perché potrebbero esserci all’interno delle tracce di vetro.

Nel portale web del Ministero della Salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori è apparso il richiamo delle bottiglie di Coca Cola in vetro piccole da 20cl l’una vendute nelle confezioni da sei.

Il ritiro è stato richiesto per il rischio fisico che potrebbero correre i consumatori, per la presenza di corpi estranei, in particolari di filamenti di vetro.

I lotti interessati dal richiamo sono otto in tutto, 7 per la Cola Coca Original Taste e 1 la Coca Cola Zero Zuccheri. Si tratta dei numeri: L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021; L200108 fissata al 7-1-2021; L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020: L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020; L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021; L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020; L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020; Coca Cola zero Zuccheri L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.

I lotti interessati, tutti prodotti all’interno dello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona, devono essere subito ritirati dal commercio. Se avete delle bottigliette di Coca Cola in vetro a casa, controllate il numero del lotto, che trovate sul collo delle bottiglie, e se fosse uno di quelli indicati non consumate la bevanda. Chiamate il numero verde 800.534.934 per la sostituzione.