Come disinfettare la spesa Come disinfettare la spesa? Ecco qualche consiglio utile per la sicurezza di tutta la famiglia quando si portano a casa le buste della spesa

Vi siete mai chiesti come disinfettare la spesa quando la portate a casa? Se ci pensate sarebbe sempre bene dare una pulita ai prodotti che abbiamo acquistato, perché non sappiamo chi li ha toccati prima di noi. Potremmo esserci dei germi sopra. E noi non li vogliamo in casa.

Sappiamo che l’igiene è fondamentale. Conosciamo le buone norme da seguire, come lavarsi sempre le mani quando si rientra a casa, non entrare con le scarpe ma lasciarle fuori o appena subito dopo aver varcato la soglia.

E sappiamo che dobbiamo igienizzare anche il telefonino, che è sempre nelle nostre mani, evitando di toccarci naso, bocca, occhi e viso in generale quando non abbiamo le mani pulite (i gel igienizzanti in questo sono un toccasana, da aver sempre con se in giro).

Ma la spesa, chi ha mai pensato a igienizzare la spesa?

I virologi inglesi Javid Abdelmoneim e Lisa Cross ci danno i loro consigli:

svuotare le buste della spesa sul pavimento, in un’area dedicata che poi andremo a igienizzare e disinfettare

eliminare e buttare via tutti gli involucri di plastica, che potrebbero essere stati contaminati, riponendo i cibi in contenitori non usa e getta che andremo a riporre in frigo o nella dispensa

sciacquare bene frutta e verdura subito dopo l’acquisto, soprattutto se si consumano a crudo portare maggiore attenzione

lavate barattoli e lattine con acqua e sapone, lasciandoli in ammollo nel lavandino per pochi minuti

per pulire le scatole di cartone usate un panno inumidito con gel disinfettante facendo prendere alle scatole un po’ d’aria prima di riporle al loro posto

l’alternativa per le confezioni e lasciarle in un angolo per tre giorni senza toccarle, i germi non sopravvivono di più

a questo punto lavate il pavimento, le mani e mettete a lavare da soli i panni usati