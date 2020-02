Come distinguere un profumo originale da un falso Le donne amano i profumi, nessuno può negarlo, ma con questa globalizzazione in qualsiasi momento possiamo essere ingannati, poiché il mercato è pieno di prodotti falsi. Come distinguere un profumo originale da un falso

Come distinguere un profumo originale da uno falso o pirata? Le donne amano i profumi, nessuno può negarlo, ma con questa globalizzazione in qualsiasi momento possiamo essere ingannati, poiché il mercato è pieno di prodotti falsi che, sebbene valgano lo stesso prezzo, non ti offrono la stessa qualità.



Quindi parliamo di come distinguere un profumo originale di uno falso, il compito sembra facile ma è complicato se non vogliamo solo lasciarci trasportare da ciò che il venditore ci dice o da ciò che vediamo nella confezione del prodotto:

Esamina il suo odore, di solito un profumo falso ha sempre un odore diverso, che si volatilizza in pochi secondi.

È importante testarne la liquidità, un profumo finto si sente oleoso sulla pelle.

Prova su una finestra, se vedi punti scuri, il profumo è una copia, i profumi originali devono avere un colore e una trasparenza uniformi.

I profumi originali contengono 3 tipi di note, note di testa, note di cuore e note di fondo, a quelli falsi mancano, per questo il loro odore scompare rapidamente dopo averlo applicato. E’ questo che influisce economicamente rendendolo anche più economico dell’originale.

Se provoca irritazione, prurito o eruzioni cutanee, in breve … è falso.



L’imballaggio, il cellophane, la bottiglia e l’etichettatura di un profumo originale sono molto più accurati e passano attraverso un controllo di qualità molto esigente. La bottiglia e l’imballaggio hanno generalmente lo stesso numero seriale.

I produttori di profumi autentici non risparmiano sul cartone, quindi inseriscono una costruzione speciale all’interno della scatola per evitare che la bottiglia si sposti da un luogo all’altro. Detta struttura interna deve essere realizzata in cartone di alta qualità e contenere saldamente la bottiglia.



Spesso puoi trovare un profumo molto simile ai profumi originali con il nome e il design. Ciò consente alle aziende che copiano famosi profumi di essere supportate in caso di qualsiasi richiesta. Pertanto, ripeto, studia attentamente la scatola e la bottiglia.

Marchi famosi spesso creano il profumo di colori tenui, senza molti coloranti. Un tono colorato “chimico” del liquido indica che è molto probabilmente un’imitazione.



Il profumo originale ha un coperchio assolutamente simmetrico se, ovviamente, il suo design non contempla il contrario.

Se nonostante ciò non sei sicuro che ciò che stai comprando valga la pena, è meglio andare in uno stabilimento formale, non dimenticare che un buon profumo e più costoso.