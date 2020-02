Come è diventata la figlia di Anna Falchi Come è diventata la figlia di Anna Falchi? Scopriamo oggi com'è Alyssa Montesi, nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi

Com’è oggi la figlia di Anna Falchi? Forse non tutti sanno che la famosa attrice italiana è mamma di una splendida bambina: si chiama Alyssa Montesi ed è nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi. Quanti anni ha oggi la piccola Alyssa?

Dopo essere stata legata negli anni Novanta a Max Biaggi, dal 1994 al 1996 a Fiorello e dopo aver sposato nel 2005 Stefano Ricucci, finanziare e imprenditore romano dal quale si è separata l’anno successivo, dal 2008 al 2010 Anna Falchi ha avuto una storia d’amore con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi, da cui ha avuto una figlia di nome Alyssa. Oggi frequenta il giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa.

Alyssa è nata nel 2010 e oggi ha 10 anni. La bambina assomiglia tantissimo alla mamma Anna Falchi (il cui vero nome forse non tutti sanno che è all’anagrafe Anna Kristiina Palomäki Falchi – la mamma è finlandese e il papà italiano): è biondissima come lei e ha il suo stesso sorriso.

In una recente intervista Anna Falchi ha confessato che spera che sua figlia non segua le sue orme.

La lascerà sempre libera di scegliere quello che vorrà fare nella vita, ma sarebbe più felice se continuasse a studiare. Come ogni mamma anche Anna Falchi sogna il meglio per sua figlia.

“Se mia figlia Alyssa volesse seguire le mie orme? Spero non lo faccia. Ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se studiasse senza bruciare le tappe come ho fatto io”.

E chissà che non possa arrivare presto un fratellino. In una recente intervista a Chi, Anna Falchi avrebbe confessato che forse potrebbe pensare a una seconda gravidanza, proprio per sua figlia.

“Secondo figlio? Ci ho pensato, soprattutto per mia figlia. Un domani, chissà. In fondo, Monica Bellucci è diventata mamma a 46 anni“. Anna Falchi ha 47 anni, ma mai dire mai, non è vero?