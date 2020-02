Come è diventata la figlia di Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni Vi ricordate della figlia di Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni? Ecco come è diventata oggi la "piccola" Martina

Com’è oggi la figlia di Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni? La coppia ha coronato il suo amore con l’arrivo di Martina, prima di separarsi per sempre. I rapporti sono rimasti ottimi proprio per il bene della piccola. Che ora non è più tanto piccola!

Laura Torrisi, ex del Grande Fratello, ha conosciuto Leonardo Pieraccioni sul set di Una moglie bellissima, dove i due attori erano protagonisti e lui era anche regista. Lui l’aveva vista in costume su una rivista e ha capito che lei doveva interpretare quel personaggio. Dopo il film hanno iniziato a frequentarsi e nel 2010 è nata la figlia Martina. Per separarsi poi 4 anni dopo.

Nonostante la fine dell’amore, hanno voluto precisare che per Martina ci sarebbero sempre stati: “In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale’’.

Quest’anno Martina compie 10 anni e nelle foto pubblicate dai genitori appare serena. Anche perché mamma e papà spesso vanno in vacanza insieme, escono insieme e per lei ci sono sempre. La piccola è un mix perfetto tra mamma e papà. E pare che dal babbo abbia preso anche la travolgente simpatia.

Forse non tutti sanno che nel film di Leonardo Pieraccioni “Se son rose…” recita anche la figlia Martina, al suo debutto insieme ad altri famosi attori italiani come Claudia Pandolfi, Gabriella Pession e Vincenzo Salemme. Per lei solo un piccolo cameo.

Il papà ammette che la piccola è molto portata per la recitazione. Se ha preso da mamma e papà sicuramente un po’ di arte cinematografica ce l’ha nel sangue. Ma di sicuro Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni da bravi genitori sapranno farle seguire la sua strada, qualunque essa sia!