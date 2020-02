Come era e cosa faceva Romina Power prima di conoscere Al Bano Carrisi Romina Power, vi siete mai chiesti com'era e cosa faceva prima di conoscere l'ex marito, il cantante italiano Al Bano Carrisi?

Romina Power, il suo nome è sempre associato a quello di Al Bano. Ma cosa faceva prima di conoscere il suo ex marito e di iniziare con lui una carriera musicale che va avanti ancora oggi, nonostante la coppia sia scoppiata da tempo? Siete curiosi?

Romina Francesca Power, questo il nome completo di Romina Power, è nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951. È cantante, attrice, personaggio televisivo e scrittrice statunitense. È figlia d’arte, visto che i genitori erano Tyrone Power e Linda Christian.

Ha vissuto l’infanzia negli Stati Uniti, ma quando il padre è morto nel 1958 si è trasferita in Messico dalla nonna paterna, con la sorella minore Taryn, di due anni più piccola. A 9 anni arriva in Italia con la sorella, la madre e il patrigno, l’attore cinematografico Edmund Purdom. Qui ha finito le elementari, prima di trasferirsi in Inghilterra con la madre.

A 13 anni ha debuttato al cinema, interpretando spesso ruoli erotici. Non ha mai nascosto di aver fatto uso di droghe in adolescenza, in particolare di LSD. Non fumava solo spinelli: da teenager ha frequentato cattive compagnie.

Pare abbia frequentato anche la casa di Paul McCartney. Una sera era con un suo ex fidanzato e hanno deciso di fare una seduta spiritica. Erano strafatti di droghe. E hanno messo a rischio la loro stessa vita. Da quel momento Romina Power ha capito che doveva darci un taglio e cambiare rotta nella sua vita.

L’incontro con Al Bano le ha cambiato letteralmente la vita. Sul set del film Nel sole, nel 1967, a Roma ha incontrato un giovane cantante italiano, che da poco aveva spopolato con quella canzone. Ed è stato subito amore.

Romina Power ha sempre detto che cercava la calma per ritrovarsi nella vita.

E Al Bano è stata la sua ancora di salvezza. Romina e Al Bano si sono sposati il 26 luglio 1970 e dalla loro unione sono nati quattro figli: Ylenia nata il 29 novembre 1979 e scomparsa nel nulla il 31 dicembre 1993, Yari nato il 21 aprile 1973, Cristel nata il 25 dicembre 1985 e Romina Jr Jolanda nata il primo giugno 1987.