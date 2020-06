Come mantenere la casa fresca Come mantenere la casa fresca senza accendere l'aria condizionata

Eccola, la bella stagione è arrivata, e con essa anche il tanto odiato caldo afoso! Sono molti gli amanti del sole e del calore, ma c’è da dire che quando il caldo è esagerato e le mura di casa scottano, da proprio fastidio. Ecco che vengono in nostro aiuto condizionatori e ventilatori.

Ricordatevi che devono girare in senso antiorario, così che l’aria fredda (più pesante di quella calda) venga messa in circolo.

Ma se fuori ci sono più di 35°C i ventilatori sono inutili: anche se vi donano una sensazione di freschezza la vostra temperatura corporea non scende.

Sappiate però che con qualche piccola accortezza potete evitare di utilizzarli, facendo un favore alla natura in termini di emissioni, e facendo un favore anche al vostro portafoglio. L’utilizzo costante di ventilatori e soprattutto di condizionatori costantemente, incide non poco sulle bollette energetiche.

Potete aiutarvi con l’utilizzo di tende da sole esterne e di tende oscuranti per l’interno. Oppure potete coprire le finestre con dei pannelli riflettenti, usando della carta di alluminio per ostacolare l’entrata dei raggi solari attraverso le finestre. Questo farà scendere la temperatura all’interno della vostra casa.

Durante il giorno cercate di tenere le tapparelle abbassate. Di sera invece tenete le finestre aperte e date il via libera all’aria fresca. Evitate di tenere accese le luci inutilmente, ed evitate di tenere accessi apparecchi in stand by; seppur in minima parte essi producono calore.

Se ne avete la possibilità mettete qualche pianta rampicante all’esterno. Esse assorbono il calore e hanno una funzione protettiva contro i raggi del sole.

Un particolare da non sottovalutare è l’idratazione. È molto importante mantenersi idratati, ancora meglio se con dell’acqua fresca (attenzione non troppo), ed il vostro termometro interno scenderà.

Naturalmente un’occhio di riguardo va dato anche all’alimentazione. Preferite cibi sani e leggeri. Spazio ad insalate, succhi, angurie, e meloni. Evitate di mangiare cibi troppo elaborati e che richiedono molto tempo per essere digeriti.