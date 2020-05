Come realizzare uno scudo protettivo contro il Coronavirus Come realizzare uno scudo protettivo contro il Coronavirus? Ecco il video tutorial per poter creare uno strumento di protezione sicuro

Wachusett Mountain è un uomo che ha deciso di condividere su YouTube un video in cui spiega come realizzare un vero e proprio scudo protettivo per proteggersi dal Coronavirus. Ideale per chi è a contatto con il pubblico tutto il giorno!

Per proteggerci dal Covid-19 sappiamo che dobbiamo spesso lavarci le mani, che dobbiamo indossare la mascherina chirurgica per proteggere gli altri (e se tutti lo facessimo sarebbe una gran cosa), che dobbiamo evitare i luoghi affollati, mantenendo sempre almeno un metro e mezzo di distanza. Ma ci sono persone che ogni giorno vengono a contatto con tantissime persone. Somno gli operatori sanitari, gli agenti di polizia, chi lavora nei negozi, negli uffici pubblici che necessariamente devono rimanere aperti. Ecco che, allora, c’è chi ha pensato a uno scudo protettivo che va a proteggere più della classica mascherina.

Wachusett Mountain ha realizzato un video tutorial per creare protezione di questo tipo direttamente a casa. Utile per chi è costretto a tornare al lavoro e vuole una protezione maggiore se viene spesso a contatto con altre persone. Le istruzioni sono davvero semplici per ottenere una maschera protettiva che protegga tutto il volto.

Per evitare che si appanni troppo, visto il materiale di cui è fatto, è consigliabile acquistare uno spray antiappannamento che possa funzionare anche sulla plastica. Così da poterlo usare tranquillamente evitando di avere una vista piuttosto annebbiata.

Attenzione, però, sia se si utilizza un dispositivo come quello proposto nel video tutorial sia se si usano mascherina e guanti (anche se c’è chi dice che i guanti per la spesa non servono e, anzi, sono più pericolosi), non dobbiamo mai dimenticare le norme base. Stare lontani dalle altre persone, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani, mettendosi subito in auto isolamento ai primi sintomi del Covid-19, anche in assenza di tampone positivo.