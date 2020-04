Come sarà andare dal parrucchiere dopo il Coronavirus? Ecco le novità Come sarà andare dal parrucchiere dopo l'emergenza Coronavirus? Gli esperti ci spiegano che non tutto sarò come prima, ed ecco cosa necessariamente cambierà

Come sarà andare dal parrucchiere dopo l’emergenza Coronavirus? Sembra infatti che cambieranno molte cose, soprattutto nelle professioni in cui è indispensabile la vicinanza con il cliente, come i parrucchieri anche le estetiste, i barbieri e i centri massaggi dovranno adattarsi alle nuove misure

A fornire tutte le risposte del caso è Valerio Galeotti, responsabile su Roma del settore benessere della Confederazione nazionale dell’artigianato. L’uomo ha risposto ad alcune delle domande più comuni

Gestione degli appuntamenti

Non sarà più possibile presentarsi nei saloni senza appuntamento, questo per evitare assembramenti nelle sale di attesa:

“Ci vuole un’organizzazione una capacità di gestione dettagliate, perché tutto quello che si poteva dare per scontato, adesso non si può più fare. Nulla può essere lasciato al caso anche tra i temi manageriali. La conoscenza del cliente e l’utilizzo di un gestionale per programmare incontri e flussi saranno necessari. Non si potrà più pensare di andare dal barbiere e incontrare 10 persone, chiacchierare, scherzare e divertirsi con loro come prima”

Dimensione dei saloni dei parrucchieri

Ovviamente è necessario mantenere la distanza di sicurezza anche nei saloni, specialmente se molto piccoli, tra una poltrona e l’altra dovranno esserci due metri

“Un salone piccolo se prima aveva tre postazioni ora ne avrà solo due, se prima ne aveva due ne avrà solo una e dovrà compensare il fatto di non lavorare in contemporanea con un allungamento del periodo di lavoro e una programmazione di quelli che saranno i vari appuntamenti”

Mascherine e guanti: sia per il personale che per il cliente

“La gestione dei collaboratori e dei dipendenti andrà rivista, tutti dovranno fare la loro parte. Si allungheranno i tempi e sarà necessaria la messa in tutela di chi lavora. Ci affidiamo alle indicazioni precise e puntuali che arriveranno dal consiglio tecnico e dal Governo. Cambierà la protezione nei confronti del cliente. Soprattuto da un punto di vista psicologico in questa fase bisogna recuperare la fiducia, perché non si tornerà proprio subito alla normalità. Il primo aspetto è la sicurezza e quindi distanze, mascherine, guanti. Attenderemo le altre indicazioni per tutte le precauzioni necessarie, come la sterilizzazione di strumenti e vestiti”

I prezzi

In molti si chiedono se, visto l’aumento delle spese per i proprietari e gestori dei negozi, cambieranno i prezzi anche per la clientela. Questo al momento è escluso perché ci si affida ai fondi che il Governo mette a disposizione per le piccole e medie imprese