Come sta Alex Zanardi? Suo figlio Niccolò ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni a “La Repubblica” parlando delle attuali condizioni di salute di suo padre. Quest’ultimo è ricoverato in ospedale a seguito del tragico incidente avuto a giugno 2020 mentre si stava allenando con la sua handbike.

Il figlio di Alex Zanardi rompe il silenzio e aggiorna sull’attuale salute di suo padre. A distanza di quasi un anno dal tragico incidente avuto con la sua handbike, il noto campione sembra essere cosciente e in continuo miglioramento. Dopo lunghi mesi di agonia, finalmente una bella notizia che ha confortato tutta la sua famiglia.

Alex Zanardi è cosciente da alcuni mesi e le sue condizioni di salute stanno migliorando. A rilasciare queste dichiarazioni in un’intervista a “La Repubblica” è stato suo figlio Niccolò. Queste sono le sue parole:

Sono piccoli passi ma sappiamo che è un percorso lungo e ci vorrà molto tempo.



Non è tutto. Il figlio del celebre campione ha anche spiegato che non si sa bene se suo padre potrà continuare la sua passione una volta guarito completamente. Per il momento tutta la famiglia Zanardi nutre tanta speranza grazie a questi piccoli miglioramenti.

Nel frattempo per la famiglia Zanardi è arrivata anche un’altra notizia sulla quale però nessuno dei suoi membri si è ancor espresso in merito. Si tratta della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Siena per l’autista del tir contro cui l’handbike del pilota si era schiantato.

Alex Zanardi e il trasferimento all’ospedale di Vicenza

Di recente, in rete si sta facendo sempre più insistente un’indiscrezione riportata da “Il Giornale di Vicenza”. Si tratta del trasferimento di Alex Zanardi dall’ospedale di Padova a Vicenza. Infatti, il campione sarebbe ricoverato nella città veneta, nel reparto di riabilitazione, nella sezione gravi cerebrolesi. Qui lui stesso sarebbe circondato da tutto l’affetto dei suoi famigliari: i suoi figli e soprattutto sua moglie, Daniela Manni.