Eddie Jordan è l’uomo che lo ha lanciato nel mondo della Formula 1, regalando a tutti gli appassionati di quattroruote uno dei campioni più grandi di tutti i tempi. Ed è lui a informarci sulle sue condizioni di salute, con parole che non danno speranza. Come sta Michael Schumacher? Lui è lì, con il corpo, ma in realtà non c’è.

Corinna, la moglie di Michael Schumacher, ci tiene a mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del marito. Poche persone possono andare a trovare il 7 volte campione del mondo della Formula Uno.

A dicembre 2013, il grande pilota ha avuto un incidente sugli sci a Meribel. E da allora Schumacher non si è più ripreso dalla lesione cerebrale che lo ha colpito. Da nove anni nessuno lo ha più visto in pubblico e sulle sue condizioni di salute vige il massimo riserbo.

Ogni tanto, però, qualche amico o collega svela qualche dettaglio sulle condizioni di salute del grande pilota, sempre assistito dalla moglie Corinna, dai figli Mick e Gina Maria e dal fratello Ralf. Recentemente è stato Eddie Jordan, che ha lanciato il pilota in Formula 1, a informarci sulle sue condizioni di salute.

Ha detto una frase che ha destato molta preoccupazione sulle condizioni di salute dell’ex pilota tedesco, che oggi vive in una casa a Maiorca, nelle Baleari, con la moglie. Dopo la vendita della villa di Gland, sul lago di Ginevra, dove la famiglia aveva sempre vissuto.

Come sta Michael Schumacher? C’è, ma è come se non ci fosse

Il pilota tedesco non riesce a parlare, comunica con gli occhi e pare che riesca anche a seguire le gare di F1, ma non riconoscerebbe le persone che si trova di fronte. Eddie Jordan, invece, recentemente ha aggiunto: