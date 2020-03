Com’era Paola Barale da giovane Com'era Paola Barale da giovane? Ecco gli esordi della celebre conduttrice televisiva: come ha cominciato?

Com’era Paola Barale da giovane? Ve la ricordate ai suoi esordi sul piccolo schermo? E come è approdata nel mondo dello spettacolo questa bella ragazza che arrivava dal Piemonte? Guardiamo le sue foto e cerchiamo di ripercorrere i suoi esordi nello show business.

Paola Barale è nata a Fossano il 28 aprile del 1967: è una conduttrice, attrice e showgirl italiana. La carriera televisiva è iniziata quasi per caso, perché il suo sogno nel cassetto era quello di diventare insegnante di ginnastica e infatti ha preso il diploma all’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica a Torino. Il debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto perché tutti le dicevano che sembrava la sosia perfetta di Madonna. Così ha iniziato a lavorare in tv.

Approda come ospite a Domenica In nel 1986, come sosia della regina del pop. E nel 1988 è nella sigla findale della Tv delle ragazze di Serena Dandini. Poi è nel programma Odiens di Antonio Ricci e dopo un provino nel 1989 diventa la valletta di Mike Bongiorno in tante sue trasmissioni, come La Ruota della fortuna, Tutti x uno, La ruota d’oro, La Ruota Mondiale. Nel 1994-1995 conduce un programma di televendite Grandi Magazzini con Marco Predolin e Natalia Estrada.

Poi è accanto a Gerry Scotti in Una sera c’incontrammo e in Stelle a quattro zampe. Nel 1995 conduce con Claudio Cecchetto Un disco per l’estate, mentre in autunno è con La sai l’ultima?. Ha affiancato anche Pippo Baudo in Numero Uno e in seguito ha partecipato anche nel cast di Quelli che il calcio. Nel 2004 ha anche realizzato un docu-reality Film privato con Raz Degan, suo compagno all’epoca.

È stata anche attrice. L’abbiamo vista in Cascina Vianello con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e poi nel corto Broadcast di Laura Chiossone. Nel 2008 è diretta da Sergio Rubini in Colpo d’occhio e in seguito in Vorrei vederti ballare, Così fan tutte e nello spettacolo teatrale Dignità Autonome di Prostituzione.

E la vita privata? Dal 1992 al 1995 ha frequentato il conduttore Marco Bellazia. Nel 1995 ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino di La sai l’ultima?.

I due si sono sposati il 20 giugno 1998, divorziando quando Paola Barale ha conosciuto Raz Degan, modello israeliano. Era il 2002 e tra alti e bassi la coppia ha resistito fino al 2015.