Com’era Paola Perego da giovane Com'era Paola Perego da giovane? Vi ricordate come ha esordito nel mondo dello spettacolo la nota conduttrice televisiva

Com’era Paola Perego da giovane? Quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, quando ancora era una ragazza sconosciuta? Ecco le foto della presentatrice all’inizio della sua carriera e come è diventata la conduttrice televisiva che oggi conosciamo tutti quanti.

Paola Perego è nata a Monza il 17 aprile del 1966. Conduttrice, attrice, indossatrice e imprenditrice italiana è cresciuta a Brugherio, per poi trasferirsi a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella. L’esordio nel mondo dello spettacolo è nel 1982, quando aveva ancora 16 anni. Ha lavorato un anno nella moda, sfilando sulle passerelle, mentre faceva già dei provini per la televisione.

Nel 1983 è ad Antenna 3 Lombardia: il debutto e con Ric e Gian e Teo Teocoli in Ric e Gian graffici. L’anno seguente passa a Fininvest, facendo così il suo esordio su Italia 1.

Qui ha condotto Autostop con Marco Columbro e poi altri programmi televisivi. Nel 1986 fa parte del cast di Azzurro, lavorando poi come annunciatrice su Canale 5 e Italia 1 insieme a Fiorella Pierobon e Gabriella Golia. Partecipa anche a Calciomania.

È poi passata a Telemontecarlo dove ha collaborato con Remo Girone. In seguito ha lavorato con Tiberio Timperi, per poi passare su Rai 2 dove ha condotto dei programmi con Alessandro Cecchi Paone e Massimo Giletti.

Ha poi lavorato con Michele Guardì in Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia, Mattina in Famiglia, prima di sostituire nel 1997 Rita dalla Chiesa a Forum, che lascerà nel 2003. In seguito negli anni Duemila ha partecipato al programma I sette vizi capitali su Rete 4.

E la vita privata? Paola Perego ha sposato Andrea Carnevale, conosciuto negli anni Ottanta. La coppia ha avuto due figli, che si chiamano Giulia e Riccardo. Giulia un anno fa l’ha fatta diventare nonna.

Nel 1997 la presentatrice ha ottenuto il divorzio dal suo primo marito. E poi il 25 settembre del 2011 Paola Perego ha sposato l’agente Lucio Presta, suo compagno da 10 anni, con cui sta ancora insieme.