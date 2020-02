Com’era Tina Cipollari da giovane Vi siete mai chiesti com'era Tina Cipollari quando era giovane? Ecco da dove arriva la celebre opinionista di Maria De Filippi

Com’era Tina Cipollari da giovane? Vi siete mai chiesti come fosse l’opinionista di Maria De Filippi prima di diventare famosa nel programma tv Uomini e donne? Vi raccontiamo noi tutto quello che c’è da sapere sul passato di Tina Cipollari!

Maria Concetta Cipollari, questo il vero nome di Tina Cipollari, che invece è il suo nome d’arte, è nata a Viterbo il 14 novembre del 1965.

È un famoso personaggio televisivo, diventato celebre al grande pubblico proprio per la sua partecipazione a Uomini e donne di Maria De Filippi.

Il debutto di Tina Cipollari in tv porta la data del 2000: è stata prima corteggiatrice e poi tronista nel programma di Maria de Filippi, dove ha conquistato tutti per il suo atteggiamento da vamp.

Ha partecipato anche a due edizioni di Buona Domenica con Maurizio Costanzo, diventando poi opinionista del programma della De Filippi.

È stata anche protagonista in Rai del reality show Il ristorante e poi di Domenica In e della Vita in diretta, ma anche di Pechino Express. Nel 2002 il fidanzamento con Chicco Nailli, detto Kikò, con cui si è sposata nel 2005 e con cui ha avuto 3 figli. La coppia si è separata nel 2018.

La vita per Tina Cipollari non è stata sempre così facile. In passato, come ha confessato la stessa opinionista televisiva, ha sofferto perché non aveva stima di se e ha sofferto anche per problemi di relazione con gli uomini.

La fede, sempre secondo quanto ha raccontato, l’ha aiutata a superare questi dilemmi che l’avevano bloccata nella sua vita.

Da ragazzina ha sofferto molto perché era molto magra e aveva un seno molto abbondante, con il viso bianchissimo.

Una fisicità nella quale non si trovava e per questo non riusciva ad avere un buon rapporto con se stessa e anche con gli altri, in particolare con le persone dell’altro sesso.