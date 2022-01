Terribile tragedia a Torino, dove una commercialista incinta di 9 mesi si suicida mentre parla al telefono con una collega. La donna si sarebbe gettata nel vuoto da una finestra di un palazzo che si trova in Piazza Adriano: avrebbe compiuto ieri proprio 37 anni. Per quale motivo ha compiuto questo terribile ed estremo gesto?

La donna di 36 anni ha deciso di farla finita al nono mese di gravidanza. Mercoledì 26 gennaio, il giorno prima del suo compleanno, la commercialista ha deciso di togliersi la vita, gettandosi nel vuoto dal nono piano di una palazzina del capoluogo piemontese.

Subito la donna è stata soccorsa. Sul posto i sanitari del 118 e anche gli agenti del Commissariato San Paolo. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che lavorava come commercialista e che era al telefono con una collega dello studio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti subito intervenuti la donna era al telefono con una collega che all’improvviso non l’ha più sentita. Ed è stata proprio lei a lanciare l’allarme, non avendo più risposta dalla collega dall’altra parte del telefono.

A casa della donna gli investigatori hanno trovato un biglietto che non spiega le motivazioni del gesto estremo, ma solo le istruzioni per i colleghi per portare a termine alcune pratiche di lavoro che andranno finite ormai senza di lei.

Secondo chi conosce la donna, morta il giorno prima del suo compleanno, era un periodo delicato per lei. La gravidanza stava per terminare e lei stava lavorando molto, troppo, visto anche il suo stato interessante.

Gli agenti hanno già ascoltato anche il compagno, padre di quel bambino che portava in grembo, per ricostruire gli ultimi giorni di vita della commercialista di 36 anni, per capire le motivazioni di un gesto che appare senza senso.