Pensava che la donna di 37 anni stesse dormendo. Invece il suo cuore si era fermato. Trova la compagna deceduta sul divano, ma in un primo momento non ci fa caso, pensando, appunto, che stesse semplicemente riposando. Poi, invece, la terribile scoperta. La donna, con tutta probabilità, ha avuto un malore mentre era sdraiata sul divano e per lei non c’è stato nulla da fare.

Martedì 11 aprile, intorno alle 19.40, l’uomo è tornato a casa dopo aver lavorato. Il 55enne ha trovato la compagna di 37enne sul divano del loro appartamento in via Igino Giordani a Roma, nel quartiere Collatino.

Sembrava stesse dormendo. Quando, però, l’uomo è entrato nel soggiorno e si è avvicinato meglio alla donna, completamente vestita e sdraiata sul divano di casa, ha fatto l’amara scoperta. Subito ha chiamato il 118. Per la donna romena, però, non c’era niente da fare.

Il 55enne, ancora sotto choc per quanto è accaduto, ha raccontato di essere tornato a casa dal lavoro. Si è diretto in soggiorno e ha visto la compagna sdraiata sul divano. In un primo momento ha creduto che stesse dormendo.

Solo dopo, però, non vedendola muoversi per niente, si è avvicinato e ha scoperto che, in realtà, era deceduta, probabilmente nel sonno. Quando ha chiamato i soccorsi era in preda al panico, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto, oltre all’ambulanza con i sanitari, è arrivata anche una volante. Da una prima analisi del corpo della donna non risulterebbero segni di violenza.

Fonte foto da Pixabay

Secondo quanto già accertato, con molta probabilità, la donna ha avuto un malore che non le ha dato scampo. Non si sa se fosse già sul divano o se lo abbia raggiunto sentendosi male, per poi perdere i sensi prima che il suo cuore si fermasse per sempre.