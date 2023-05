Compra una casa a 1 euro, oggi ne vale mezzo milione

Diversi comuni italiani da tempo stanno proponendo iniziative per ripopolare soprattutto borghi che stanno diventando spettrali per via dell’abbandono da parte di chi ci vive. Questa prevede la vendita di immobili alla cifra simbolica di 1 euro purché il nuovo proprietario si faccia carico della ristrutturazione.

Questo è accaduto anche per una cittadina italoamericana, Meredith Tabbone che da Chicago si è trasferita in Italia per investire nel luogo dove aveva vissuto il suo bisnonno, Filippo.

Il luogo è in Sicilia, a Sambuca, dove nel gennaio 2019 la donna ha fatto un’offerta di 1 euro per una casa fatiscente. Aggiudicatosela, qualche mese dopo ha avviato i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza visto che il tetto era ricoperto di amianto. L’anno dopo la donna ha acquistato anche l’immobile accanto per 27mila sterline. Il suo obiettivo era chiaro: creare una struttura ricettiva per turisti.

Dopo 3 anni e 210mila sterline investite, la donna aveva finalmente la sua casa pronta ad accoglierla. A quel punto non si è accontentata e ha acquistato altre due case per gli ospiti nello stesso villaggio per un totale di 28.000 sterline e un edificio in disuso per 58.000 sterline che sta trasformando in una galleria e in un caffè.

Quando tutti i lavori saranno completati per l’autunno di quest’anno, la sua casa acquistata ad 1 euro, dopo un investimento di 230mila sterline, varrà tra le 4 e le 500mila sterline.

Il monolocale è ora una casa vacanza con quattro camere da letto dotate di ogni comfort. “Abbiamo anche installato una terrazza superiore, una terrazza inferiore, una spa e una cantina, oltre a un camino e a un forno per la pizza” – ha rivelato. Insomma un grande investimento per cercare di ripopolare di turisti la città che ha dato i natali al suo bisnonno.