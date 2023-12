Giulia Cecchettin avrebbe dovuto essere insieme a tutti gli altri fan a Padova per il concerto di Calcutta. Ma la sua vita è finita prima per mano del suo ex. Tutti hanno cantato per lei

Doveva esserci anche lei, ma qualcuno le ha tolto la vita e il futuro. Il concerto di Calcutta a Padova è stato dedicato a Giulia Cecchettin. La ragazza di Vigonovo, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, aveva acquistato il biglietto per assistere al live. Durante la canzone Gaetano, tutti i fan del cantante italiano hanno intonato il brano pensando proprio alla 22enne.

“Canta più che puoi, canta per Giulia“. Al concerto di Calcutta alla Fiera Padova, nella serata del 20 dicembre 2023, migliaia di giovani hanno voluto ricordare la ragazza di 22 anni che ha perso la vita per mano dell’ex fidanzato, Filippo Turetta.

Doveva esserci anche lei lì con loro. Aveva infatti acquistato quel biglietto tempo prima. Un biglietto che non è mai stato staccato, perché Giulia ha perso la vita, uccisa a coltellate, l’11 novembre scorso. Un femminicidio che ha scosso tutto il paese.

Un gruppo di ragazze, anche loro fan di Calcutta e presenti al concerto di Padova rimandato dal 14 al 20 dicembre, hanno deciso di organizzare un flashmob. Un piccolo gesto per non dimenticare la 22enne di Vigonovo e tutte le altre vittime di femminicidio.

Le ragazze hanno distribuito dei foglietti, per invitare tutti a cantare a più non posso, a cantare per Giulia. Quando le luci si sono abbassate, i telefonini si sono accese e i foglietti sono stati sventolati in aria a memoria di Giulia, mentre tutti cantavano a squarciagola per lei la canzone Gaetano.

Concerto di Calcutta a Padova, flash mob per Giulia Cecchettin

Siamo 3 ragazze che saranno presenti al concerto di Calcutta a Padova, dove anche Giulia doveva essere presente. Giulia non sarà purtroppo l’ultima delle vittime e noi dobbiamo mobilitarci, far muovere le acque per far sì che tutte le vittime non vengano dimenticate. L’intenzione è quella di mobilitarci, distribuendo dei fogli in memoria di Giulia. Vi spiegheremo tutto per tempo. Diffondente a chiunque sia presente a quel concerto. Grazie mille per l’appoggio.

Fonte video da YouTube di Tg La7

Le tre ragazze hanno poi invitato tutti ad alzare i fogli alla canzone Gaetano, ad accendere la torcia del cellulare e a cantare per Giulia!