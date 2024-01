Concetta Russo, il nipote confessa: pensava che la pistola fosse scarica

Davanti agli inquirenti che gli hanno chiesto cosa fosse successo la notte in cui Concetta Russo è deceduta, il nipote confessa. Aveva lui in mano quella pistola rubata e detenuta senza regolare permesso. Quella stessa pistola dalla quale è partito accidentalmente un colpo che non ha dato scampo alla donna. Lui si è difeso, dicendo che pensava fosse scarica. Invece aveva un colpo in canna pronto ad esplodere.

Gaetano Santaniello, il nipote di Concetta Russo, ha confessato di aver esploso il proiettile che ha colpito la zia in testa. La donna di 55 anni ha perso la vita all’ospedale Cardarelli, dove l’hanno subito trasferita, nella mattina di Capodanno 2024.

Il colpo è stato sparato accidentalmente da una pistola che l’uomo ha mostrato a parenti e amici nella casa di Afragola durante i festeggiamenti per l’ultima notte dell’anno. Lui pensava che fosse scarica.

I Carabinieri di Casoria avevano già fermato l’uomo nella tarda serata del primo gennaio, dopo aver indagato a fondo su un caso che poteva rappresentare un mistero. Subito hanno capito, però, che il colpo proveniva dall’interno della casa e non era un proiettile vagante proveniente dall’esterno.

La famiglia stava festeggiando Capodanno. L’uomo era arrivato in quella casa di Afragola con la pistola, che si era procurato per poter festeggiare il nuovo anno. Il colpo è partito mentre l’uomo faceva vedere l’arma ai suoi parenti a cena con lui.

Il nipote della donna deceduta la notte di Capodanno ad Afragola si trova ora in cella. Le accuse sono di omicidio colposo e detenzione illegale di arma da fuoco. Ai Carabinieri ha detto di aver estratto il caricatore e aver snocciolato i proiettili.

Evidentemente, però, era rimasto un colpo in canna, che non aveva visto. Quando ha mostrato l’arma ai parenti, il colpo è partito raggiungendo alla testa la moglie del fratello di suo padre.