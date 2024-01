Si indaga sul mistero del decesso, nella notte di Capodanno ad Afragola, per un colpo di pistola che l’ha raggiunta nella sua abitazione di Concetta Russo, per il quale è stato fermato il nipote. Secondo quanto emerso, il colpo sarebbe accidentalmente partito da una pistola che era stata rubata. Gli inquirenti l’hanno trovata poco dopo nel cimitero di Afragola. In manette anche un amico di 48 anni, oltre al nipote della donna.

Concetta Russo ha perso la vita in una casa di Afragola, nel napoletano. Stava festeggiando il Capodanno 2024, quando un proiettile l’ha raggiunta, provocandole ferite così gravi che la donna, trasportata in ospedale, non ce l’ha fatta. Colpo partito accidentalmente da una pistola rubata.

La pistola, detenuta senza regolare licenza, si trovava poi tra le sterpaglie del cimitero di Afragola. Le indagini hanno portato i Carabinieri a mettere le manette ai polsi del nipote 46enne della donna, che si trovava in quella casa con altri parenti, e a un amico di due anni più grande.

Dopo le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria, in provincia di Napoli, hanno prelevato dalla sua casa G.S., nipote 46enne della vittima.

Dovrà rispondere, sotto fermo di indiziato di delitto, dei reati di omicidio colposo, porto abusivo di armi in luogo pubblico e ricettazione. La donna, infatti, ha perso la vita poche ore il trasferimento all’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli.

Per il decesso di Concetta Russo fermato il nipote, insieme a un amico: colpo partito accidentalmente da un’arma rubata

La donna, nata a Napoli il primo luglio 1968, ha ricevuto il colpo di pistola in testa, nella notte tra il 31 dicembre 2023 e il primo gennaio 2024. La pallottola è partita dall’interno della casa. Non era un proiettile vagante proveniente dall’esterno.

La donna era in quella casa con parenti e amici per festeggiare il Capodanno. Il nipote stava maneggiando quella pistola, senza avere la licenza per tenerla, e avrebbe esploso un colpo colpendo la donna. La pistola Beretta modello 84F rubata è stata trovata in tarda serata dai Carabinieri presso il cimitero di Afragola.