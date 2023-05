Una nuova importante notizia è quella arrivata in queste ultime ore per il caso di Valentina Giunta. La giovane mamma di soli 32 anni, ha perso la vita per mano del figlio 15enne, che non riusciva proprio ad accettare la sua decisione di allontanarsi dalla famiglia paterna.

Il ragazzo in un primo momento è fuggito, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo e quindi ad arrestarlo solo poche ore dopo. Durante l’udienza con il Gip, lui ha confessato tutto il delitto.

La Corte d’Assise per i minorenni, ha accolto la richiesta della Procura e quindi ha deciso di confermare la condanna del 15enne, a 16 anni di reclusione.

Il suo legale ora è in attesa del deposito delle motivazione, per decidere cosa fare. L’avvocato penalista Francesco Giammona aveva chiesto per lui delle attenuanti ed ora sta cercando di capire se procedere o meno con l’appello della sentenza.

Il 15enne ha deciso di compiere il delitto, dopo l’ennesimo litigio con sua madre. Nella sua confessione ha spiegato che in realtà lui non accettava la decisione della madre, di allontanarsi dalla famiglia paterna.

Il delitto di Valentina Giunta, per mano di suo figlio

Era il 25 luglio dello scorso anno. La giovane madre di 2 figli, aveva deciso di lasciare la casa che divideva con il marito, poiché aveva intenzione di lasciarsi. Non accettava che l’uomo era in casa circondariale e la sua vita.

Di conseguenza, aveva deciso di andare via con il suo bambino di 10 anni e di prendere un’altra abitazione. Il figlio più grande però, essendo molto legato al papà, non ha mai accettato questa decisione.

In un primo momento la madre ed il 15enne sembravano avere un rapporto speciale. Tuttavia, dal racconto dei familiari della donna, dopo che il ragazzo ha passato qualche giorno a casa dei nonni paterni, ha cambiato totalmente opinione sulla mamma.

Così in quella giornata, mentre lei si trovava nella sua vecchia casa, il 15enne l’ha raggiunta. Alla fine l’ha colpita con diversi fendenti, che in poco tempo hanno provocato il suo decesso. Valentina Giunta nonostante ciò che ha subito dal figlio, non ha mai voluto denunciarlo.