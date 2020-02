Confermati positivi al Coronavirus due neonati. Uno dopo sole 30 ore dalla nascita. CORNAVORUS: positivi due neonati. Uno dopo sole 30 ore dalla nascita.

Allarme e preoccupazione crescono in Cina, dopo la notiza di due casi positivi di coronavirus in due neonati. Ad uno dei due, il virus è stato diagnosticato soltanto dopo 30 ore dalla nascita, il che ha fatto pensare che il bambino possa essere stato contagiato nel grembo materno. È il paziente più giovane ad aver contratto il virus. L’altro bambino, secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche cinesi, ha 18 giorni. L’epidemia è partita dalla città di Wuhan, la capitale della provincia cinese di Hubei e fin’ora ha portato a 492 morti e 24.367 contagiati.

A dare la notizia dei due bambini infetti, è stata la TV cinese CCTV:

“La madre del bambino a cui è stato diagnosticato dopo 30 ore di vita, è affetta dal Coronavirus. Attualmente i segni vitali del bambino sono stabili”.

Il medico primario dell’ospedale di Whuan ha dichiarato che la situazione dovrebbe destare preoccupazione su un altro modo di trasmissione del virus. Nell’ospedale c’è adesso un area riservata alle donne in stato di gravidanza e i medici si sono raccomandati a tutte le gestanti, di prendere ulteriori precauzioni.

Purtroppo il virus viene trasmesso anche da persone che non mostrano sintomi.

Tra le ultime linee guida per il trattamento e la diagnosi, pubblicate lo scorso mercoledì, la National Health Commission ha affermato che i pazienti che hanno sintomi più lievi, come febbre, affaticamento, tosse, ma senza infezione polmonare, dovrebbero essere messi comunque in quarantena e dovrebbero ricevere il trattamento per il Coronavirus.

La nave da crociera ‘Diamond Princess’ della Carnival Japan nella baia di Yokohama, è stata messa in quarantena al largo del Giappone, perché alcuni passeggeri hanno mostrato i sintomi del virus. Fino ad ora si contano quasi venti infetti. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani, di cui 25 fanno parte dell’equipaggio. Sembrerebbe, per ora, che nessun connazionale sia tra le persone risultate positive al Coronavirus.

Notizia in fase di aggiornamento.