Controlla le tue noci Durante le festività, in una abitazione del quartiere, risplende uno strano messaggio: "controlla le tue noci". Tra le gente perplessa ci sono state molte risate, ma questo messaggio ha aiutato molti uomini che lo hanno visto , a fare la cosa giusta. Ecco il suo significato

Nella maggior parte degli uomini con diagnosi di cancro ai testicoli, il trattamento può causare molto stress e ansia. Anche se, una volta completato, il paziente avverte un misto di sollievo e preoccupazione per la possibilità che il tumore ritorni. La vita dopo essere stati vittime di questa terribile condizione cellulare, assume un significato diverso e spesso ci si ritrova a prendere alcune nuove decisioni.

Christian Roach è un genitore di 41 anni e esattamente un anno fa, lo scorso Natale, gli è stato rilevato un cancro ai testicoli. “Ho avuto il cancro a Natale l’anno scorso, ma non ne avevo idea “, ha detto Roach.

Da ottobre 2018, l’uomo ha iniziato a provare alcuni dolori che lo affliggevano nella sua parte inferiore, fino a quando nel gennaio di quest’anno successivo ha ricevuto la terribile notizia che, ha oscurato il suo destino, quello di sua moglie e quello dei suoi tre figli: Chris, aveva il cancro.

Tuttavia, il suo istinto di sopravvivenza e l’amore per la sua famiglia lo ha fatto reagire con coraggio e quando finalmente uno dei suoi testicoli gli è stato rimosso, l’uomo ha cominciato a vedere la vita da un’altra prospettiva. Approfittando del periodo natalizio, decise di fare qualcosa per sensibilizzare gli altri uomini sulla necessità di essere vigili e fare controlli regolari per escludere la possibilità del cancro.

Per fare questo, ha utilizzato un display di luci di Natale in cui si legge: Controllare le vostre Noci (Controllare dadi TUS), con non meno di 750 luci riflettori, appeso sopra la ringhiera della parte anteriore della sua casa.

“Sapevo che qualcosa non andava e non potevo godermi il Natale in modo corretto. Di solito sono molto frizzante, ma i miei compagni di lavoro e la mia famiglia hanno detto che non ero come al solito. Ho provato a fare il coraggioso, ma la gente ha detto che si notava la differenza. Il messaggio con le luci è enorme e molto importante per me ” , ha detto il riconoscente sopravvissuto di questa terribile malattia.

Christian dice che all’inizio era solo un commento fatto per scherzo, a Nicole Richardson, sua moglie, ma a lei sembrava una grande idea e lo ha spinto a realizzarlo, perché ogni anno la famiglia è famosa nel quartiere per la quantità di ornamenti che ci sono a casa lor durante il Natale. Tuttavia, quest’anno è diverso perché non solo la casa brilla, ma l’intera strada è piena di luce, gioia e speranza per un nuovo inizio per lui.

Christian afferma che, da quando ha incendiato le coscienze, molti dei suoi amici hanno preso letteralmente la questione e si sono messi in contatto con lui, chiedendogli consigli per andare ai rispettivi controlli medici. “Prima sapevo molto poco del cancro e di altre cose, ma è molto importante rilevarlo in anticipo. Se viene rilevato presto, ci sono buone probabilità che possa essere rimosso. Se le luci possono aiutare anche solo un uomo, allora ha funzionato ” , ha aggiunto Christian.

Sfortunatamente, gli uomini che hanno avuto il cancro ai testicoli hanno un aumentato rischio di altri tipi di cancro. Tuttavia, tutte le persone possono beneficiare dell’aiuto e del supporto di altri pazienti, amici e familiari, gruppi di supporto, consulenti professionali, tra gli altri.

Se attraversi questa situazione dolorosa o conosci qualcuno che ne soffre, ricorda che anche questa malattia molto dura ha una soluzione. Mentre c’è vita, c’è speranza.