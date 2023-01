Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un delitto quello che si è consumato in Puglia e che ha causato il decesso di Massimo Petrelli e Teresa Di Tondo. La coppia a Trani trovata senza vita si trovava nella villetta di campagna dove era solita ritirarsi spesso, per sfuggire dalla routine frenetica della città. I loro corpi sono già stati trovati privi di vita.

Massimo Petrelli aveva 52 anni, mentre la moglie Teresa Di Tondo ne aveva 44. La coppia sposata aveva una figlia adolescente. Secondo le prime ipotesi, lui potrebbe aver tolto la vita alla moglie, prima di fare lo stesso con se stesso.

Gli agenti hanno trovato il corpo della donna senza vita, con molte lesioni probabilmente inferte da una lama o da un’altra arma da taglio. Il marito, invece, era in giardino. Si era tolto la vita con una corda.

A dare l’allarma sarebbe stata la giovane figlia della coppia, che non era a casa con loro in campagna in quel momento. Lui lavorava in una ditta per la lavorazione di marmi, mentre la moglie in una cooperativa attiva nel sociale.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che devono cercare di capire cosa possa essere successo in quella villetta di campagna di Trani. Gli agenti stanno anche ascoltando e interrogando amici e famigliari che potrebbero aiutare a risolvere il caso.

Massimo Petrelli e Teresa Di Tondo, coppia a Trani trovata senza vita nella villetta di campagna

Gli agenti indagano su molte piste, anche se l’ipotesi del delitto è quella più accreditata. Non si sa se tutto sia nato da un litigio o quale possa essere il movente.

Anche sull’identità di chi ha chiamato i soccorsi c’è un mistero. Si ipotizza possa essere stata la figlia. I soccorsi del 118 sono stati chiamati da una persona che doveva raggiungere la donna nella villa. Si ipotizza possa trattarsi della figlia della coppia.