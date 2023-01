Proseguono le indagini sulla coppia deceduta a Trani. I Carabinieri hanno sequestrato un oggetto da cucina, che l’uomo potrebbe aver usato per porre fine alla vita della moglie, prima di farla finita nel giardino della villetta di campagna della famiglia. Un passo in avanti importante per capire cosa è successo in quella casa, in cui hanno perso la vita due genitori che lasciano orfana una ragazzina.

L’arma potrebbe essere quella rivolta verso Teresa Di Tondo, la donna di 44 anni il cui corpo è stato trovato senza vita nella villa di campagna in cui si trovava insieme al marito di 52 anni, Massimo Petrelli. Gli agenti hanno trovato lui in giardino, si è tolto la vita con una corda.

La lama da cucina si trovava in casa. Secondo gli investigatori non ci sarebbero segni di effrazione o della presenza di altre persone all’interno della villetta. Quindi l’ipotesi di delitto è la più accreditata.

Gli inquirenti hanno già disposto l’autopsia sui due corpi. La villa è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della coppia.

Teresa Di Tondo era un’educatrice e lavorava nel sociale, con una cooperativa. Studiava anche scienze della formazione. Il marito, invece, lavorava nel settore della lavorazione del marmo.

Coppia deceduta a Trani, continuano le indagini sulla villetta in campagna

A Trani si terrà una fiaccolata per le vie della città, per ricordare la donna: un evento organizzato dal Centro antiviolenza Save in collaborazione con il Comune. Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, su Facebook esprime il cordoglio di tutta la comunità.

