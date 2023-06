Arriva da Boston la notizia di una coppia risarcita per il decesso del neonato da parte dell’ospedale che lo aveva in cura. Ospedale che dovrà sborsare la cifra di 15 milioni di dollari per la scomparsa prematura di questo piccolo angioletto. Becky e Ryan Kekula hanno raccontato ai media cosa è successo al figlio Jackson durante uno studio del sonno al Boston Children’s Hospital.

Becky e Ryan Kekula vivono a Plymouth, nel Massachussetts. Erano da poco diventati genitori di Jackson, che all’epoca dei fatti aveva sei mesi. Quel giorno avevano portato loro figlio per un test sui seggiolini auto e uno studio del sonno. Era il 18 febbraio del 2022.

Durante la notte i medici hanno completato i loro studi sul bambino, quando improvvisamente la frequenza cardiaca e i livelli dell’ossigeno del bimbo sono diminuiti. Mezz’ora dopo il bambino è andato in arresto cardiaco.

I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita a Jackson, ma avevano dubbi sui possibili danni cerebrali nei suoi confronti. Dopo 12 giorni di agonia, i genitori hanno deciso di staccare il supporto vitale del piccolo.

Il Dipartimento della sanità pubblica del Massachusetts ha immediatamente iniziato a indagare sul decesso del bimbo. Scoprendo che il personale dell’ospedale aveva delle responsabilità. Avevano commesso degli errori, privando per più di 20 minuti Jackson dell’ossigeno.

La coppia, per il decesso del bambino e le responsabilità dei medici emerse durante l’indagine, ha ricevuto un risarcimento di 15 milioni di dollari dall’ospedale.

Il Boston Children’s Hospital ha rilasciato una dichiarazione alla WCVB5: