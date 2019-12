Corleone, Miriam neonata nata senza vita DRAMMA A CORLEONE, neonata nata senza vita. Le parole strazianti dei genitori..

Una vera e propria tragedia è avvenuta lo scorso quattordici dicembre all’ospedale di Corleone. Miriam, è venuta al mondo ormai senza vita. Per lei non c’è stato nulla da fare. I genitori, ora vogliono sapere la verità su quanto accaduto e se si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare tutto questo.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la giovane coppia, la mamma di ventuno anni ed il papà di venti nove, non vedevano l’ora di poter abbracciare la loro bambina.

Il tempo era scaduto il sei di dicembre, ma visto che la donna non aveva alcun sintomo, i medici le hanno consigliato di aspettare e di controllare il battito a giorni alterni.

La giovane mamma, per questo si è sempre presentata in ospedale, fino al quattordici, quando i medici durante il tracciato hanno scoperto che il battito della piccola Miriam non c’era più.

In quel momento si sono allarmati tutti e per questo, hanno indotto il parto alla madre e la bimba è venuta al mondo intorno alle venti e trenta, ormai senza vita.

In ospedale, sono arrivati subito i carabinieri, per controllare le cartelle cliniche e tutta la documentazione, che in seguito hanno sequestrato. La mattina seguente, il papà ha sporto subito denuncia e per questo, la Procura di Termini Imerese, guidata dal pubblico Ministero Annadomenica Gallucci, ha aperto subito un’indagine per reato di aborto colposo.

Il corpicino della piccola Miriam è stato sottoposto ad autopsia, per chiarire tutte le cause del suo decesso e secondo le informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che la piccola fosse sana ed in salute. Pesava più di quattro chilogrammi. Gli inquirenti dovranno verificare, se la decisione di arrivare alla quarantaduesima settimana di gestazione, sia stata una scelta giusta o sbagliata.

I due genitori, distrutti per questa grande perdita, si stanno facendo molte domande, tra cui: “Perché nostra figlia, non è stata fatta nascere prima, con un parto cesareo, visto che la gravidanza era ormai giunta al termine? E’ ?stato questo ritardo ad essere fatale? Si poteva salvare?”

Nella giornata di ieri, sono stati celebrati i suoi funerali, dove una folla commossa ha deciso di partecipare. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

