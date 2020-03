Coronavirus, 1000 ventilatori polmonari in arrivo dalla Cina La Cina ha deciso di aiutare l'Italia per far fronte alla carenza di macchinari e rispondere all'emergenza coronavirus inviando 1000 ventilatori polmonari.

La Cina ha deciso di aiutare l'Italia per far fronte alla carenza di macchinari e rispondere all'emergenza coronavirus inviando 1000 ventilatori polmonari. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma dei contratti per farli arrivare nel nostro Paese. Di questa collaborazione tra Italia e Cina si stanno occupando il ministro Luigi Di Maio e il suo omologo Wang Yi stamattina. Sappiamo che in questi giorni le nostre Strutture Sanitarie Ospedaliere stanno trovando difficoltà giorno dopo giorno e le scorte stanno per finire. Durante la telefonata tra Luigi Di Maio e Wang Yi si è discusso dell'opportunità di avviare una grande Cooperazione sanitaria e tecnologica tra i due Paesi. La Cina ha già dato disponibilità di 1000 ventilatori polmonari. Pechino si è detta disposta ad inviare 100mila mascherine di massima tecnologia e 20mila tute protettive all'Italia, oltre che 50mila tamponi per effettuare nuovi test diagnostici in Italia. "L'amicizia e la solidarietà reciproca pagano", ha commentato il capo della Farnesina. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato: "Un'ottima notizia che la collaborazione tra Paesi porta a risultati concreti. Quanto realizzato tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo cinese Wang Yi è segno che la solidarietà e l'amicizia tra i Paesi è l'unico vero antidoto quando si combattono epidemie come quelle del coronavirus". Ed ha aggiunto: "Centomila mascherine di massima tecnologia, ventimila tute protettive, oltre a cinquantamila tamponi per effettuare test diagnostici donati sono un aiuto importante e soprattutto la possibilità di acquistare mille ventilatori polmonari. Nelle emergenze è necessario che il primo concetto sia la solidarietà, la trasparenza e la condivisione, perché è una battaglia che ci unisce tutti come essere umani per salvaguardare la vita di tutti". Qualche ora fa il ministro Luigi Di Maio, attraverso un post su Facebook, ha invitato tutti gli italiani a non mollare e a rimanere uniti: "Gli italiani hanno sempre avuto la forza di ripartire, anche nei momenti di difficoltà. Perché l'Italia è un Paese che non molla mai. Dimostriamolo al mondo, dimostriamolo a tutti".