Coronavirus, 11 vittime: morta 76enne di Treviso

Salgono a 11 le vittime del coronavirus in Italia, è morta una 76enne di Treviso. Al momento sono 322 contagiati su 8600 tamponi effettuati.

Il coronavirus dal Nord si sta spostando nel resto d’Italia e stanno aumentando i contagi anche in tutta Europa.

Sono stati trovati tre contagiati al Sud, soprattutto a Palermo, ma anche nelle regioni della Toscana e della Liguria dove ad essere contagiata è una donna di 70 anni di Castiglione d’Adda che era in vacanza con una comitiva di Codogno. L’11 febbraio scorso era stata trasportata nel pronto soccorso ad Albenga.

Il numero totale delle persone contagiate nel nostro Paese sale a 322. Sono stati effettuati 8600 tamponi, a riferirlo è stato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Nella giornata di oggi, 25 febbraio 2020, si sono aggiunte quattro nuove vittime.

In un aggiornamento delle 18, Angelo Borrelli ne ha annunciate tre, si tratta di un uomo 84 anni di Nembro in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno.

L’ultima vittima è una 76enne che si trovava ricoverata in rianimazione in seguito a complicanze respiratorie ed era risultata positiva al test sul coronavirus. Le vittime di questa epidemia nel nostro Paese diventano 11.

Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che i tassi di mortalità sono del 2-3 percento perché in Italia c’è una popolazione anziana. Gli anziani, essendo più fragili, se colpiti dal nuovo virus purtroppo non riescono a superare i sintomi che ne comporta.

In Lombardia i casi positivi sono 240 mentre in Veneto sono 43, a questi si aggiungono anche quelli della dell’Emilia-romagna che sono 26, del Piemonte 3, del Lazio 3, della Sicilia 3, in Toscana 2, in Liguria 1 e in Alto Adige 1.

Anche in Europa aumentano le persone contagiate. Sono stati trovati due italiani positivI al coronavirus a Tenerife ed anche una donna di 36 anni italiana che risiede a Barcellona. Sono stati segnalati nuovi casi anche in Svizzera, Austria e Croazia.

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo “non è pronto a fronteggiare la diffusione dell’epidemia di coronavirus“, a dichiararlo è stato il capo missione dell’Oms in Cina, Bruce Aylward, da Ginevra.

Seguiranno aggiornamenti.

