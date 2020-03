Coronavirus, 5 nuovi casi in Toscana: contagiato anche un bimbo In Toscana sono 5 i nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus, tra questi è stato contagiato anche un bimbo di 10 anni. Ora si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità.

In Toscana sono 5 i nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus, tra questi è stato contagiato anche un bimbo di 10 anni. Ora si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.

Tra i nuovi risultati positivi al coronavirus in Toscana, c’è anche un bambino di 10 anni. Il piccolo sta bene ed è figlio dell’uomo di 44 anni di Torre del Lago in Versilia che è risultato positivo da Vò in Veneto ed è in isolamento.

Questi nuovi casi sono sospetti positivi perché si attende la validazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ci sono due nuovi casi in provincia di Lucca, il primo caso è un bambino di 10 anni figlio del 44enne di Torre del Lago rientrato con positività da Vò in Veneto e si trova in isolamento domiciliare senza febbre.

Il 44enne si trovava già in isolamento domiciliare fiduciario sotto sorveglianza attiva, sta bene e continua ad essere costantemente monitorato.

Il secondo caso è un uomo di 60 anni che vive a Capannori in provincia di Lucca ed è un familiare di una persona ricoverata a Piacenza che è risultata positiva al test del coronavirus.

L’uomo ha avvertito subito la ASL ed ha avvisato di aver avuto contatti con una persona positiva. Ora si trova in quarantena. Il 60enne non presentava problemi respiratori particolari ma solo un leggero stato febbrile. Gli operatori dell’ Igiene Sanità Pubblica della ASL hanno effettuato nella giornata di ieri il tampone sull’uomo che ha dato esito positivo in attesa di validazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Un altro caso è stato registrato a Poppi in provincia di Arezzo, si tratta di un uomo di 64 anni che ha avuto contatti da Bologna. Si trova ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo. È stato effettuato il tampone che è risultato positivo. Anche la moglie è stata sottoposta al tampone ed ora si attende l’esito.

Una donna di 44 anni che vive a Firenze è risultata positiva al coronavirus, si trova ricoverata in isolamento nell’ospedale di Prato e verrà dimessa in isolamento domiciliare.

Una un altro caso sospetto positivo al coronavirus è un uomo di 60 anni con sintomi respiratori che ieri è arrivato al pronto soccorso tramite un’ambulanza del 118. È stato effettuato il tampone ed è risultato positivo, ora si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive in buoni condizioni.

Fonte