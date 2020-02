Coronavirus, 50 contagiati totali in Italia, 2 morti: trovata comunità cinese sospetta Coronavirus, sale il numero dei contagiati: 50 Italia, Lombardia e Veneto sono le regioni più colpite. Novità sulla provenienza del focolaio Italiano

Coronavirus, ultimi aggiornamenti sul territorio Italiano, sale a 50 il numero dei contagiati, e due il numero totale dei morti. In Lombardia sono 39 i casi accertati, mentre in Veneto sono 11. Il bilancio dell’epidemia si aggrava di ora in ora, per questo proseguono le indagini per capire da dove si sia originato il virus

Nel frattempo, quello che emerge in queste ore è che in Veneto è stata scoperta una comunità cinese sospetta. A dare notizia di questo è il governatore della regione Luca Zaia a conclusione di una riunione operativa che si è tenuta a Marghera (Venezia)

La comunità cinese frequentava lo stesso bar che frequentavano le prime due persone contagiate in Veneto. Nove di loro sono stati infatti sottoposti a un test e sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive.

Il governatore del Veneto inoltre, aggiorna sulle condizioni di salute del contagiato veneziano: “Il cittadino di Mira, che è stato trasferito in terapia intensiva a Padova è in condizioni di salute che ci preoccupano“

Inoltre, il secondo caso di contagio di Cremona era collegato all’area del contagio della persona di 38 anni che per prima è risultata positiva all virus. La persona che era stata in contatto con il 38 enne si era recato nell’ospedale lombardo per sottoporsi al tampone. I particolari sono stati resi noti dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Altri casi sospetti in Italia sono a Biella e a Napoli, dove un uomo di 41 anni di Frattamagiore è stato ricoverato questa mattina all’ospedale di San Giuliano. A dare l’allarme i familiari che hanno riferito che l’uomo ha febbre alta da giorni.

Anche in Umbria c’è un caso sospetto che ora si trova in isolamento e sembra che: “Presenta sintomi respiratori e avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che appare abbia contratto l’infezione da coronavirus in Lombardia”