Coronavirus, 6 contagi in Lombardia: il medico di base del 38enne ha la polmonite

Il 38enne risultato positivo al Coronavirus ha contagiato anche il suo medico di base che ora ha la polmonite. Salgono a 6 i contagi in Lombardia.

L’uomo dopo aver cenato in un ristorante milanese con un amico rientrato dalla Cina, si trova in isolamento presso l’Ospedale di Codogno. Le sue condizioni di salute sono gravi.

Il “Paziente Zero”, ovvero quello che ha contagiato il 38 enne e che è asintomatico, si trova in isolamento nell’ospedale Sacco.

Anche la moglie del 38enne è risultata positiva al coronavirus, la donna è incinta e fortunatamente era in maternità. La donna ha però fatto un corso di preparato. Le sue condizioni di salute sono più serie e anch’essa si trova in isolamento nell’ospedale milanese.

Il medico di base del 38enne positivo al coronavirus è ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore sarebbe ricoverato a Milano. Sono stati invitati i cittadini di Casalpusterlengo, Castiglione dʼAdda e di Codogno a restare in casa.

In questi ultimi giorni, il 38enne è stato in contatto con quasi 200 persone e ha avuto una vita sociale molto attiva. Sabato scorso ha giocato a calcetto con la sua squadra, la Picchio Somaglia allo stadio di Madignano, in provincia di Cremona. Lo stesso giorno ha partecipato ad un corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa.

Le autorità sanitarie continuano a mappare tutti gli spostamenti dell’uomo che si trova in terapia intensiva dell’ospedale di Codogno, una cittadina che si trova a 20 km da Milano. La sua prognosi è riservata.