Coronavirus, 6 medici del Policlinico Umberto I positivi al test Coronavirus, sei medici risultati positivi al test. Tra questi c'è anche un oncologo.

Il Coronavirus si è ormai diffuso ovunque e tutta l’Italia è in allarme. In molti infatti hanno deciso di chiudersi nelle loro abitazioni, per evitare di essere contagiati. E’ una vera e propria emergenza e nelle ultime ore, è venuto fuori che sono risultati positivi al test, altri sei medici, che lavorano al Policlinico Umberto I di Roma.

Tutti sono in ansia e preoccupati per come si sta diffondendo questo virus. L’allarme è soprattutto per gli anziani e tutte le persone con diverse patologie molto gravi.

Secondo le informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, ci sarebbero altri sei medici positivi al Covid 19, che a loro volta hanno visitato migliaia di pazienti nelle ultime due settimane.

Le nuove vittime del Coronavirus, sono il famoso oncologo Enrico Cortesi, un suo collega, tre studenti specializzandi del dipartimento ed un altro dirigente che fa capo ad un altro dipartimento.

Tutti ora, sono in isolamento nelle loro abitazioni e sono sotto controllo da parte della struttura sanitaria. Ora, si sta provvedendo ad allertare tutti pazienti che sono stati visitati da questi dottori.

Per questo motivo, è fondamentale non uscire troppo e soprattutto chiamare il numero per le emergenze nel caso in cui qualcuno abbia qualche sintomo di influenza o difficoltà respiratorie.

Il numero delle persone contagiate dal Coronavirus è arrivato a più di novemila, di cui settecentoventiquattro i guariti e quattrocentosessantatre i decessi.

Tutta la popolazione è preoccupata per come si sta diffondendo ed infatti, in molti hanno scelto di non uscire dalla loro abitazione, per evitare di essere contagiati. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione alle raccomandazioni che ha lanciato il Ministero della Salute, negli ultimi giorni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche dei sei dottori, risultati positivi al virus.

Potete leggere anche: Ragazza di 17 anni pubblica l’ecografia di sua figlia: “mai visto nulla del genere”

Fonte: La Repubblica